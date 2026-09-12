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Apareix un dofí mort a la cala Morisca de Tossa de Mar

Uns banyistes han localitzat l’animal surant i han alertat el 112

El dofí que ha aparegut mort a Tossa de Mar.

El dofí que ha aparegut mort a Tossa de Mar. / Cedida

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Eva Batlle

Eva Batlle

Tossa de Mar

Un dofí mort ha aparegut aquest dissabte a la cala Morisca de Tossa de Mar. L’animal ha estat localitzat cap a dos quarts d’una del migdia per uns banyistes que es trobaven a la zona.

Els testimonis han vist el dofí surant a l’aigua i han alertat el telèfon d’emergències 112. Arran de l’avís, fins al lloc s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Tossa de Mar i dels Bombers de la Generalitat.

També s’han activat els Agents Rurals i està previst que el cas sigui derivat al CRAM, el centre especialitzat en la recuperació i gestió de fauna marina.

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Els serveis d’emergències han treballat a la zona per comprovar la situació i gestionar la retirada de l’animal.

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