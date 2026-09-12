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Incendi en un camp de plaques solars a Vidreres

Els Bombers hi han treballat amb tres dotacions i no hi ha hagut ferits

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Vidreres

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dissabte en un incendi en un camp de plaques solars de Vidreres, situat a prop de la urbanització de la Goba i en una zona pròxima a massa forestal i habitatges.

L’avís s’ha rebut a les 11.01 hores i fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers. Quan hi han arribat, han comprovat que havia cremat un generador i han localitzat també un transformador que fumejava.

Els efectius han continuat a la zona fins a quarts de tres de la tarda, supervisant la instal·lació per comprovar que no hi hagués cap risc de revifalla o afectació a altres elements.

Finalment, una empresa de manteniment s’ha desplaçat fins al lloc i s’ha fet càrrec de la instal·lació.

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L’incendi no ha causat ferits.

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