Ángel Ortiz, el blanenc que vol ser alcalde de Còrdova
L'aspirant va viure a Blanes fins als 19 anys, quan la seva família va traslladar-se a Andalusia
Ángel Ortiz va néixer i créixer a Blanes. Fill d’un Policia Nacional que havia estat destinat al municipi, va viure-hi fins als 19 anys. Associa els seus records d’infantesa i adolescència a aquesta població costanera de la Selva. Quan la seva família va tornar a Andalusia, va haver de deixar una vida enrere i començar-se una de nova. Ara, després de 24 anys vivint-hi, es presenta a les primàries del PSOE per ser alcalde de Còrdova.
Quan pensa en aquella època, Ortiz explica que ho recorda tot, de Blanes: «La platja, la Plantera -que era el meu barri-, casa la meva àvia, el Napoleó Soliva -que era el meu col·legi-, el Racó d’en Portes, la Palomera, el port... Els records de la meva infància em tornen a Blanes». Fins i tot va estudiar el primer any de Dret a la Universitat de Girona, tot i que després va continuar els estudis a la Universitat de Còrdova. «Anava i tornava cada dia des de Blanes amb autobús. D’aquella època em queda la colla, amb qui encara mantinc la relació», relata.
Si soc alcalde m’agradaria fer un agermanament amb Blanes
Al juliol del 2002 la família va decidir tornar a Còrdova per motius laborals. Ortiz reconeix que va ser difícil al principi: «Va ser començar una nova vida. Amb molt d’esforç i sacrifici i la meva capacitat de tornar a començar, he fet de Còrdova una segona casa. Però sense oblidar d’on soc i quin va ser el meu origen. Porto per bandera Blanes i m’agradaria, si soc l’alcalde de Còrdova, poder fer un agermanament».
Ortiz explica que els primers cinc o sis anys després de marxar a Andalusia tornava cada estiu a Blanes i treballava al port de cambrer. Assegura que cada cop que pot agafa el tren per anar-hi, tot i que ara fa quatre anys que no ha pogut fer-ho. Tot i això, conserva amistats molt properes. «Mantinc contacte especialment amb un amic, en Tomàs, que és com un germà. El truques i és com estar a casa», assevera.
L’aspirant a alcalde explica què el va empènyer a presentar la seva candidatura a les primàries del PSOE: «Blanes sempre ha sigut socialista i jo ja portava aquest ADN. Amb 19 anys vaig arribar a una ciutat que, a dia d’avui, encara trobo que s’ha de millorar moltes coses. Còrdova és una ciutat espectacular però crec que necessita un canvi», afirma.
Intento ser un emissor del que significa Catalunya i Girona
Ortiz fa tres anys que és regidor al consistori. Porta poc temps en política però assegura que en porta molts treballant per la ciutat andalusa. «Blanes em recorda que, com a noi de poble, l’ajuntament és la casa de tots quan es cerquen les respostes que cadascú necessita. Precisament avui, amb una majoria absoluta del Partit Popular, aquest ajuntament cada vegada és més llunyà». Per això, creu que Còrdova necessita una nova mirada i «una manera de regenerar confiança i credibilitat». «Ara és el moment de donar la meva vida per aquesta ciutat i transformar-la», assegura.
Ortiz explica que sempre li agrada quan sent parlar català per Còrdova. «Et sorprendria la quantitat de catalans que venen a Còrdova. Cada cop que escolto algun català m’aproximo a ells per mantenir una breu conversa, sobretot per aquells records que tinc de quan era petit. Es queden sorpresos de trobar-se algú que els parla en la seva llengua aquí. Espero que hi hagin més gironins per Espanya que puguin fer el mateix». En aquest sentit, afirma que intenta ser un emissor del que significa Catalunya i Girona.
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