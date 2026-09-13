Blanes torna a brindar amb la 11a edició del Birrasana deu anys després
El Birrasana ha tornat al municipi de Blanes després de diversos anys d'absència amb la participació de 12 cervesers artesans d'arreu del món
El Birrasana, el Festival Internacional de Cervesa Artesana, ha tornat a Blanes aquest cap de setmana després de diversos anys sense celebrar-s'hi. L'11a edició, organitzada al Passeig de Mar, ha tingut una bona acollida i ha recuperat un esdeveniment que va néixer al municipi l'any 2011 i que s'hi va celebrar durant sis anys, fins al 2016.
El festival ha reunit 12 cervesers artesans de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa, amb una àmplia varietat de cerveses. L'accés al recinte ha estat gratuït i l'activitat s'ha completat amb música, espectacles, un espai familiar i una zona de food trucks.
Un dels actes destacats ha estat el dinar de maridatge amb productes 100% gironins del segell Girona Excel·lent i cerveses Marina, elaborades a Blanes. La proposta, amb 30 comensals, ha estat liderada pels cuiners Jordi Àvila i Pep Nogué i ha inclòs productes com les anxoves de l'Escala, la patata d'Olot, la brandada de bacallà i els xuixos de crema.
L'organització ha fet un balanç positiu del retorn del Birrasana a Blanes, destacant l'afluència constant de públic durant les dues jornades i la resposta dels seguidors que esperaven recuperar el festival al municipi on va néixer.
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