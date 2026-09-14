Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes veuen la prolongació de la C-32 com "una necessitat imperiosa"
Els dos consistoris consideren que és una "oportunitat" de desenvolupament i desvinculen la infraestructura del turisme
Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes es mostren satisfets perquè el Govern hagi recuperat el projecte de prolongació de la C-32. La Generalitat ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu de la carretera amb l'objectiu de començar les obres al 2027. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, creu que la carretera és "una necessitat imperiosa" pel municipi i per garantir la mobilitat de molts veïns que viuen a Lloret però treballen a Barcelona. Per la seva banda, el batlle de Blanes, Jordi Hernández, també considera que la nova infraestructura permetrà resoldre els problemes de connectivitat. Ambdós alcaldes han desvinculat la prolongació de la carretera del turisme i ho consideren com una obra necessària pels veïns.
La Generalitat ha anunciat que licitarà l'estudi informatiu de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar, un projecte que portava pràcticament una dècada enterrat després de diverses sentències judicials que van aturar les obres. Ara, els ajuntaments de Blanes i Lloret es mostren satisfets de la represa del projecte. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, creu que aquesta carretera és "una necessitat imperiosa" per resoldre els problemes de mobilitat. De fet, Lamelas ha recordat que Lloret de Mar és "l'únic municipi de Catalunya sense una via ràpida".
Per això considera que cal tirar endavant el projecte, al marge de les millores que es puguin fer en mobilitat sostenible. De fet, el divendres 4 de setembre la Generalitat licitava les obres de construcció del carril de bus ràpid entre Blanes i Lloret. Lamelas creu que aquesta és una peça important per a la mobilitat del municipi, però complementària a la C-32. "Cal un accés ràpid a la zona metropolitana de Barcelona i per això creiem que és positiu que es reprengui el projecte", afegeix Lamelas, "és una reclamació històrica i fa dècades que ens ho mereixem".
L'alcalde ha recordat que la Generalitat ja té en marxa les obres per fer el BRCAT, el carril de bus ràpid que unirà Lloret de Mar i Blanes. Per a Lamelas aquest és un gran projecte però no resol la congestió que hi ha entre els dos municipis. En aquest sentit, el batlle considera que la nova carretera permetria "pacificar" l'avinguda de Tossa de Mar. "És una carretera que passa pel mig de Lloret, creua tot el poble i connecta Blanes amb Tossa", explica Lamelas.
L'alcalde considera que aquesta via "és una gran carretera amb milers de vehicles que cada dia passen pel mig d'un poble". Per això creu que la C-32 permetria "esponjar" el trànsit perquè molts vehicles ja circularien per la via ràpida i no per dins del municipi. En aquest sentit, Lamelas compara la C-32 amb les rondes de Barcelona. "No podríem parlar de superilles o carrils bici sense tenir la ronda de dalt o la litoral, calen grans vies per esponjar els centres de les ciutats", referma Lamelas.
En la mateixa línia, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, també defensa la necessitat d'aquesta infraestructura. Considera que és una carretera "necessària pel desenvolupament de la comarca i de tota la demarcació de Girona". Hernández es mostra confiat que el departament farà el projecte "amb totes les garanties mediambientals que abans no s'havien tingut en compte". De fet, considera que la carretera és viable però cal estudiar bé el recorregut i l'impacte que té i per això creu que l'estudi informatiu encarregat per Territori haurà de determinar aquestes qüestions.
Per altra banda, els dos alcaldes remarquen que la C-32 no serà una carretera construïda expressament pel turisme. Jordi Hernández recorda que hi ha molta gent "que cada dia es desplaça per anar a treballar a Tordera, Hostalric o Girona i tota aquesta gent pateix la mala connexió que hi ha, perquè ve a parar tot aquí, a Blanes". Per això creu que el municipi s'ha convertit en un cul d'ampolla on "es formen cues tot l'any i no només a l'estiu".
L'alcalde de Lloret de Mar ha apuntat que, a més, el turisme ja troba la manera d'arribar al municipi actualment i per tant no creu que la nova carretera tingui un impacte en aquest sentit. Per això els batlles la qualifiquen més com una infraestructura necessària per al desenvolupament social i econòmic dels municipis, més enllà de l'atractiu turístic que suposi millorar les connexions per carretera.
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