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Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia en una zona forestal de Vidreres

La víctima havia sortit a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aiguaviva Parc

El 112, visible en un cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu

El 112, visible en un cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu / Blanca Blay (ACN)

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ACN

ACN

Vidreres

Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres el migdia d'aquest dissabte. Segons ha avançat 'El País' i ha confirmat l'ACN, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aiguaviva Parc, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir el sospitós.

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