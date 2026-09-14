L’Àrea Bàsica de Salut de Lloret-Tossa incorpora l'exercici físic com a eina de tractament
El nou programa de prescripció esportiva ofereix activitats adaptades a persones amb malalties cròniques, sobrepès, sedentarisme o malestar emocional
L’Àrea Bàsica de Salut de Lloret-Tossa ha posat en marxa el Programa de Prescripció Esportiva, que incorpora l’activitat física com una eina per prevenir i tractar problemes de salut. La iniciativa s’adreça especialment a persones amb poca activitat física, factors de risc cardiovascular, malalties cròniques controlades, sobrepès o malestar emocional. També es contempla la participació de persones grans que necessiten mantenir l’autonomia funcional o de pacients que pateixen aïllament social.
El programa inclou el CAP Agustí Cabañas, el el CAP Dr. F. Benito Inaraja i el consultori local de Tossa. L’objectiu és que els professionals sanitaris puguin derivar determinats pacients a un itinerari d’exercici físic adaptat a les seves necessitats. Les activitats poden ser individuals o en grup, en funció de les característiques de cada persona.
Un pla d’exercici fet a mida
El procés consta de quatre fases que impliquen diferents professionals de l’àmbit sanitari. En la primera, metges i infermeres d’atenció primària, fisioterapeutes i professionals de salut comunitària s'encarreguen d’identificar els pacients que poden beneficiar-se de la iniciativa. Un cop derivada, la persona passa a mans d’un educador físic esportiu, que en fa una valoració individual i determina quin tipus d’activitat és més adequada. A continuació es dissenya un programa d’exercici personalitzat i, finalment, es fa un seguiment del pacient per mantenir la motivació i comprovar-ne l’evolució.
Aquest programa ja s’ha implantat en una cinquantena de centres d’atenció primària de Catalunya, entre els quals els de l’ABS Lloret-Tossa, que van traslladar la voluntat de promoure hàbits saludables i la disponibilitat d’un equip professional adequat per a portar-ho a terme.
Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva destaquen la implicació dels seus professionals en la voluntat de proporcionar als pacients recursos que els permetin tenir un paper més actiu en la cura de la seva salut.
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