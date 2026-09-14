Tossa estrena una iniciativa per reflexionar sobre gènere i emocions a través del patrimoni local
El projecte «Tradicions que eduquen» arribarà a tots els alumnes de primària de l'Escola Ignasi Melé i inclou una ruta adreçada a famílies i visitants
L'Ajuntament de Tossa de Mar i l'Escola Ignasi Melé han posat en marxa aquest dilluns el projecte «Tradicions que eduquen», una iniciativa que converteix la història, les llegendes i el patrimoni del municipi en eines per treballar la coeducació, la perspectiva de gènere i l'educació emocional.
El consistori explica que l'objectiu és apropar el patrimoni a l'alumnat i, alhora, "oferir eines per identificar i expressar les emocions, qüestionar els estereotips de gènere i construir relacions més igualitàries". La primera sessió ha pres com a punt de partida la figura d'Ava Gardner per reflexionar sobre la responsabilitat, la culpa i el desig, així com sobre la construcció social de la feminitat i la fama.
El programa es desplegarà progressivament fins al 28 de setembre i arribarà a tot l'alumnat, uns 240 nens i nenes de primària del centre. Cada curs disposa d'un taller adaptat a l'edat que vincula un personatge o un espai patrimonial de Tossa amb unes emocions concretes. El treball a l'aula es complementa amb una ruta guiada pels monuments i espais del municipi, que permet connectar els continguts amb el coneixement directe de l'entorn.
La proposta revisa els relats vinculats a figures com Caterina de Soler, Ava Gardner, la Sirena, ses Bruixes, ses Peixateres o Olga Sacharoff, i també a personatges i col·lectius masculins com Abraham, Sant Vicenç, els pescadors, els indians o els protagonistes de les històries de la Torre d'Es Codolar. L'Ajuntament considera que aquesta mirada permet analitzar els papers tradicionalment atribuïts a dones i homes i abordar, entre altres qüestions, la pressió per assolir l'èxit o les dificultats per expressar la por i la vulnerabilitat.
Una ruta per a famílies i visitants
Més enllà de l'àmbit escolar, la iniciativa inclou la ruta «Figures Ocultes de Tossa», adreçada a famílies i visitants. El recorregut dona protagonisme a sis figures que sovint han quedat en segon pla o s'han explicat des de mirades alienes: ses Peixateres, sa Xucladora o la Sirena, Olga Sacharoff, Ava Gardner, ses Bruixes i na Caterina de Soler.
La ruta es pot fer amb visites guiades o de manera autònoma, amb el suport d'un mapa amb pistes, codis QR i reptes. L'experiència es completa amb un passaport individual perquè els infants hi enganxin adhesius dels objectes simbòlics de cada parada i un quadern d'activitats per continuar treballant a casa qüestions com el consentiment, els rumors o el treball invisible. La proposta també incorpora «L'Arca de les Cartes de les Figures Ocultes», un joc de 18 cartes pedagògiques pensat per generar preguntes, crear històries i compartir reflexions.