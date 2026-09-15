Blanes tornarà a l'època romana amb la sisena edició de 'Blandae Ciutat Romana'
Enguany l'esdeveniment reunirà una trentena d’activitats gratuïtes, nou grups de recreació històrica i estrenarà una exhibició d’harpastum
Blanes tornarà a reivindicar aquest cap de setmana els seus orígens romans amb una nova edició de ‘Blandae, Ciutat Romana’, que se celebrarà del 18 al 20 de setembre i inclourà una trentena d’activitats gratuïtes, recreacions històriques i la sisena Fira Romana.
L’esdeveniment, que en les primeres edicions es va donar a conèixer com a ‘Jornades Romanes Blanda-ae’, se celebra des del 2024 sota el nom de ‘Blandae, Ciutat Romana’ i enguany, durant tres dies, el municipi recrearà com era la vida a Blanes fa uns dos mil anys, amb activitats pensades per a tots els públics.
En total, s’han programat una trentena d’activitats gratuïtes repartides en set espais del Passeig de Mar, entre el passeig Pau Casals i el passeig de la Mestrança, on hi haurà recreacions històriques, espectacles militars, combats de gladiadors, cercaviles, tallers infantils i familiars i les parades de la VI Fira Romana, amb artesania i ambientació de l’època.
A més per aquesta edició hi participaran nou entitats de recreació històrica procedents de Catalunya, la resta de l’Estat, Itàlia, Bulgària i Sèrbia. Entre aquestes hi ha la Legio V Macedonica de Blanes, Legio Prima Italica, Harpastvm Legio XI Roma, Gruppo Storico Sabino, Scvola Gladiatori Roma, el Grup de Reconstrucció Històrica de Badalona, Aur-Art, Medievalis i Foners Catalans.
La principal novetat
Una de les principals novetats d’aquesta edició serà la participació d’Harpastvm Legio XI Roma, una entitat fundada a Roma l’any 2019 i especialitzada en la recuperació de l’harpastum, un joc de pilota de l’Antiga Roma considerat un dels possibles antecedents del rugbi i del futbol. Serà la primera vegada que el grup participarà en les jornades al municipi selvatà i dissabte, a dos quarts de set de la tarda, farà una cercavila i una presentació que culminarà amb un partit d’harpastum.
Les jornades començaran divendres a les sis de la tarda al Banc dels Músics del Passeig de Mar, amb la presentació de les entitats participants. Durant l’acte també s’anunciarà que el grup blanenc de recreació històrica passarà a denominar-se Legio V Macedonica I Cohort I Centúria Clàudia, en homenatge a Claudio de Angelis, membre de l’entitat que va morir sobtadament el passat 23 d’agost.
Novetats al Centre d’Interpretació
La programació també inclourà activitats al Centre d’Interpretació Blandae Ciutat Romana, inaugurat fa poc més d’un any. Divendres, cap a les set de la tarda, s’hi presentaran dues novetats relacionades amb la vida quotidiana i militar de l’antiga ciutat romana. La primera serà la projecció d'un vídeo que recrea la vida del terrissaire Lucius Satrius, el primer ciutadà documentat de Blandae i, per tant, el primer blanenc del qual es coneix la identitat i l'altra serà que la Legio V Macedonica I Cohort I Centúria Clàudia farà una demostració sobre com vestia un soldat romà, quins elements formaven part de la seva indumentària i quin paper tenia dins l’exèrcit.
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