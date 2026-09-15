Un camió bolca i escampa la càrrega de fruita a la sortida de l'Eix a Sant Hilari
El conductor ha resultat il·lès i l'accident ha obligat a tallar la sortida 209 en sentit Girona
Un camió carregat de fruita ha bolcat aquest matí a la sortida 209 de l’Eix Transversal (C-25), a Sant Hilari Sacalm. L’accident s’ha produït poc després d’un quart de dotze, en un revolt del ramal en direcció a Arbúcies, i part de la càrrega ha quedat escampada per la calçada.
El vehicle, de menys de 3.500 quilos, ha fet una volta de campana. Tant el conductor com el seu acompanyant han pogut sortir-ne pel seu propi peu i només han patit algunes rascades.
Fins al lloc s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han rebut l’avís a les onze i vint-i-sis minuts. Els efectius han fet cures bàsiques als dos ocupants i han treballat per retirar la fruita que havia caigut a la calçada arran de l’accident, informen des del cos d'emergències.
El sinistre ha obligat a tallar temporalment la sortida 209 de la C-25 en sentit Girona mentre els equips d’emergència (Mossos, Bombers i SEM) treballaven al lloc. Segons el Servei Català de Trànsit, la circulació ja ha quedat normalitzada.
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