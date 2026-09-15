Jordi Hernández serà el candidat del PPC a Lloret de Mar per a les municipals del 2027
L’alcaldable vol recuperar la presència del seu partit al consistori del municipi selvatà
El Partit Popular de Catalunya ha presentat Jordi Hernández com a candidat a l’alcaldia de Lloret de Mar a les eleccions municipals del maig de 2027, en un acte que ha comptat amb la participació del secretari general del PPC, Juan Fernández, i del president del partit a les comarques gironines, Daniel Ruiz.
Hernández, de 47 anys, ja té experiència municipal després d’haver format part del consistori durant els mandats 2015-2019 i 2019-2023. Ara, confia a recuperar la representació del PP al consistori del municipi selvatà.
Advocat de professió, Hernández ha regentat negocis de restauració al municipi i actualment centra la seva activitat professional en l’advocacia, que exerceix des del 2005, després de llicenciar-se a la Universitat de Girona i col·legiar-se a l’ICAB.
El candidat dels populars assegura que compta amb un equip competent i preparat per governar i situa la neteja, la seguretat i el conflicte amb la policia local entre els principals reptes del municipi, afirmant que “Ens preocupa la deixadesa de l’actual govern, que té la ciutat més bruta que mai i continua sense resoldre la inseguretat dels carrers ni el conflicte amb la policia, tot això ho revertirem”.
Durant la presentació, també ha criticat la presència recurrent de carteristes, prostitució i venda de drogues al carrer, un fet que el considera com "una pena que els veïns de Lloret hagin de resignar-se a veure cada any els mateixos carteristes que venen a fer la temporada, les mateixes persones oferint prostitució i venda de drogues al carrer, quan el que necessitem és més inversió en seguretat i resoldre el conflicte laboral que té la policia amb l’actual alcalde”, ha remarcat.
El candidat també ha assegurat que, si els resultats permeten un govern del PP a Lloret de Mar, una de les primeres mesures serà resoldre el nou contracte de brossa “per acabar amb la brutícia actual i que els carrers de Lloret llueixin com cal”. També ha afirmat que la presència del PP a l’Ajuntament permetria “disposar d’un nexe directe entre l’Ajuntament i el Govern d’Espanya”.
Hernández ha rebut el suport de la direcció del partit en la presentació de la seva candidatura. El president dels populars gironins, Daniel Ruiz, n’ha destacat la vàlua per representar el PP a Lloret i “l’amor enorme que té per aquesta vila”, mentre que el secretari general del PPC, Juan Fernández, ha qualificat la seva incorporació de “bona notícia” i ha assegurat que el candidat “ve a defensar els veïns de Lloret que necessiten un millor Ajuntament, una millor gestió”. Fernández també l’ha presentat com “l’alternativa al socialisme i el nacionalisme”.
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