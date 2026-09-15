Roben una bicicleta valorada en 3.400 euros i el propietari se la troba l'endemà en venda a Wallapop
El model es trobava anunciada a la plataforma de compravenda de productes per 1.200 euros i els Mossos mantenen oberta la investigació
Un veí de Maçanet de la Selva va denunciar el robatori de la seva bicicleta elèctrica, valorada en uns 3.400 euros, mentre treballava. Els fets van tenir lloc el passat 25 de juny, quan Antonio Ruíz, veí del municipi selvatà i propietari de la bicicleta, va anar a treballar al polígon industrial del municipi com fa cada dia.
Segons explica, va arribar "a dos quarts de tres com sempre" i, en aquell moment, va deixar la bicicleta en una zona reservada on habitualment ell i altres companys seus poden deixar els seus mitjans de transport, entre bicicletes i patinets elèctrics. Ara bé, a les vuit de la tarda, "l’hora que sortim a sopar", es va adonar que la bicicleta havia desaparegut.
Quan Ruíz va sortir li va dir al seu company “Eii, on està la meva bici?", recorda amb indignació. En comprovar que ja no hi era, va avisar els Mossos d’Esquadra, per posteriorment presentar una denúncia a la comisaria del cos de Santa Coloma de Farners.
El gir, però, va arribar quan el propietari va veure l’endemà del robatori que la bicicleta elèctrica de muntanya de color negre, Scott Strike Eride 930, amb número de serie G4GA18511, que li havien pres estava anunciada a la plataforma de compravenda de productes de segona mà, Wallapop, per 1.200 euros. L’anunci estava publicat des d’un perfil que situava la venda a Tordera, però, poc temps després, la publicació va desaparèixer de la plataforma i ja no es va poder consultar.
"Vaig trobar la meva pròpia bicicleta publicada a Wallapop per 1.200 euros", explica amb frustració, ja que, segons el denunciant, les característiques de la bicicleta i diversos elements li van permetre identificar-la abans d'enviar tota la informació als Mossos d'Esquadra per intentar recuperar la seva pertinença.
Ara, després d'haver passat més de dos mesos del robatori Ruíz encara no ha pogut recuperar la bicicleta, tot i que fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a aquest diari que la investigació continua oberta, tot i que no han transcendit detalls sobre possibles detencions ni sobre la recuperació del model.
"No és un simple robatori"
Per a Ruíz, però, la pèrdua va molt més enllà del valor econòmic de la bicicleta. Segons explica, el principal impacte del robatori és haver perdut "els nostres moments de felicitat amb la família", ja que no només la feia servir per desplaçar-se fins a la feina, sinó també per portar "els meus fills petits a l'escola, anar a fer la compra o sortir a fer rutes". Per això, lamenta que per a ell i la seva família "no és un simple robatori", sinó una pèrdua que ha afectat directament el seu dia a dia.
De fet, la desaparició de la bicicleta ha obligat la família a modificar la seva rutina habitual. "Ara em toca anar a peu a la feina i portar els nens caminant cap a l'escola, perquè l'altra bicicleta que tenim a casa està mig espatllada", explica. Una situació que, assegura, també els ha fet perdre aquells trajectes quotidians que compartia amb els seus fills i que considera que formaven part dels seus "moments de felicitat" abans de començar la rutina diària.
Des de la desaparició de la bicicleta, Ruíz n'ha difós fotografies a través de les xarxes socials amb l'esperança que algú pugui aportar informació que permeti localitzar-la. Malgrat això, assegura que encara no té cap pista clara sobre on pot trobar-se.
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