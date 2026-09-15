La Selva organitza la 4a jornada de benestar emocional i acció comunitària
El Consell Comarcal planifica el pròxim 2 d’octubre a Santa Coloma de Farners una jornada centrada en la importància dels vincles comunitaris per afavorir el benestar col·lectiu
El Consell Comarcal de la Selva organitza el pròxim 2 d’octubre, a Santa Coloma de Farners, la quarta edició de la jornada ‘Cultivem el Benestar Emocional’. Sota el lema «Fem Vincles», la trobada se centrarà enguany en la importància dels vincles i les relacions comunitàries per afavorir el benestar col·lectiu. La jornada tindrà lloc a l’Auditori Municipal, de dos quarts de deu del matí a dos quarts de tres de la tarda, i comptarà amb una ponència de la pedagoga i escriptora Eva Bach Cobacho.
L’esdeveniment també servirà per donar a conèixer diferents experiències comunitàries i educatives que es desenvolupen a la comarca i per fomentar el contacte entre professionals de diferents àmbits. En aquest sentit, la consellera de Benestar Social del Consell Comarcal, Eva Viñolas, defensa que “el benestar emocional no és una qüestió individual, sinó un valor col·lectiu” i destaca la necessitat d’enfortir les relacions entre professionals i compartir eines i experiències.
La programació
L'acte començarà a partir de dos quarts de deu del matí amb la presentació de cinc projectes comunitaris destacats de la comarca: La Liana (Àmbit comarcal): programa per a millorar a través de l’esport i l’activitat física la inclusió, la salut i la cohesió social dels joves. Cuida't per cuidar (Arbúcies): Espai de trobada i atenció al benestar emocional destinat especialment a les persones cuidadores de familiars o dependents; Jo no em sexilio (Àmbit comarcal): Projecte impulsat des del Servei d'Atenció Integral (SAI) sobre la visibilització LGTBIQ+ i la diversitat afectivo-sexual en el medi rural. Teixint la vellesa (Anglès): Un projecte participatiu on es treballa el procés d’envelliment d’una manera compartida i es detecten situacions de soledat no desitjada Teatre comunitari (Santa Coloma de Farners): Espai comunitari d'expressió artística per fomentar els vincles, el benestar emocional i la cohesió social.
Després d'una pausa per a l'esmorzar (servit per ECOSOL, empresa d'economia social i solidària), la trobada reprendre l'activitat a tres quarts de dotze amb dinàmiques relacionades amb els vincles, conduïdes pels Referents de benestar emocional comunitari (RBEC) i fisioterapeutes (FisioAPIC) de la Selva i el punt final a la jornada el posarà Eva Bach Cobacho, de la una a dos quarts de tres oferirà la ponència «Cuidar la salut emocional: eines i recursos».
L'activitat és gratuïta, però compta amb aforament limitat.
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