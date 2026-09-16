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Una dona de 75 anys resulta ferida en ser atropellada per un cotxe a Sils

La víctima ha estat traslladada en estat de poca gravetat al Trueta i el conductor ha donat negatiu en la prova d’alcoholèmia

La zona on ha tingut lloc l'atropellament d'aquest dimecres a Sils.

La zona on ha tingut lloc l'atropellament d'aquest dimecres a Sils. / Google Maps

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Eva Batlle

Eva Batlle

Sils

Una dona de 75 anys ha resultat ferida aquest dimecres en ser atropellada per un turisme a Sils. L’accident ha tingut lloc al punt quilomètric 17,4 de la C-63, la coneguda com a carretera de Santa Coloma, al seu pas pel municipi.

El sinistre s’ha produït en un tram urbà de la carretera i ha mobilitzat efectius de la Policia Local de Sils, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers.

Els sanitaris han atès la dona al mateix lloc de l’accident i li han practicat les primeres assistències. Posteriorment, ha estat traslladada amb una de les tres ambulàncies del SEM mobilitzades fins a l’hospital Josep Trueta de Girona. Segons la valoració dels serveis d’emergències, la víctima ha resultat ferida menys greu.

La Policia Local de Sils s’ha fet càrrec de l’atestat i ha obert una investigació per determinar les circumstàncies de l’atropellament. Fonts policials indiquen que, de moment, no està clar com s’ha produït l’accident i que la investigació continua oberta. A prop del punt de l’accident hi ha un pas de vianants, però fonts policials remarquen que, ara per ara, no està clar si la dona l’estava utilitzant en el moment de ser atropellada ni com s'ha produït exactament el sinistre.

El conductor del turisme ha resultat il·lès i ha donat negatiu en la prova d’alcoholèmia.

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Inicialment, el sinistre havia constatat com un accident en un tram interurbà i, per aquest motiu, n’havia tingut coneixement el Servei Català de Trànsit. Posteriorment, s’ha confirmat que el punt on s’ha produït l’atropellament es troba dins de tram urbà, de manera que la investigació correspon a la Policia Local i no als Mossos d’Esquadra.

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