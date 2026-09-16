Educació invertirà més de 208.000 euros a l’Escola Ignasi Melé i Farré de Tossa
L'Ajuntament tramita la llicència per unes obres que preveu renovar les finestres i lluernaris per millorar el confort tèrmic i l'eficiència energètica del centre
El Departament d’Educació de la Generalitat preveu invertir 208.345 euros en la millora de l’Escola Ignasi Melé i Farré de Tossa de Mar, amb una actuació centrada principalment en la renovació de les finestres i la instal·lació de sistemes de protecció solar. La llicència urbanística ja s’ha sol·licitat a l’Ajuntament, que ara n’ha iniciat la tramitació.
L’alcalde de Tossa, Martí Pujals, ha destacat que «aquesta actuació dona resposta a una reivindicació històrica de la comunitat educativa i de l’Ajuntament de Tossa». Segons Pujals, es tracta d’unes millores necessàries per oferir a l’alumnat i al professorat «unes instal·lacions més confortables, segures i adequades a les necessitats del centre».
Afectacions al centre educatiu
Les actuacions afectaran tant l’edifici d’educació infantil, conegut com l’edifici rosa, com el de primària, l’edifici blau. La part més important de la inversió es concentrarà a l’edifici d’educació infantil, on es destinaran 118.763 euros. S’hi renovaran les fulles de les finestres exteriors amb noves fusteries d’alumini i doble vidre de seguretat, tot mantenint els marcs i les persianes actuals. També se substituiran les portes metàl·liques de les aules per portes de fusta i s’hi instal·laran proteccions per evitar que els infants s’hi enganxin els dits.
Pel que fa a l’edifici de primària, s’hi destinaran 87.227 euros. Les finestres exteriors de fusta se substituiran per finestres corredisses d'alumini amb trencament de pont tèrmic i una part inferior fixa a 1,10 metres per complir els requisits de seguretat anticaigudes.
Una altra de les actuacions serà la instal·lació de gelosies amb lamel·les orientables a les façanes sud-est i nord-est de l’edifici de primària, que permetran regular l’entrada de sol a les aules sense perdre llum natural. També es renovaran els escopidors de les finestres i s’adaptaran les instal·lacions afectades pels treballs.
Al marge d’aquest projecte, Educació també preveu actuar sobre els lluernaris dels dos edificis a través del Programa de cooperació financera per a reformes de centres educatius públics. Tossa té assignat provisionalment un màxim de 81.300 euros per a aquesta actuació.
Les obres de substitució de les fusteries i instal·lació de les lamel·les tindran una durada prevista de cinc mesos i, els treballs que afectin l’interior de les aules es prioritzaran durant els períodes no lectius per reduir l’impacte sobre l’activitat escolar i la comunitat educativa.
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