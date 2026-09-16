Vidreres condemna la violació d'una jove mentre els Mossos busquen l’agressor
La víctima, d’uns 22 anys, havia sortit a córrer prop d’Aiguaviva Parc quan un home la va abordar i amenaçar; l’Ajuntament ofereix suport i recursos d’acompanyament
L’Ajuntament de Vidreres ha condemnat «fermament» la violació que va patir una jove d’uns 22 anys dissabte en una zona forestal del municipi. Mentrestant, els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per identificar i detenir el presumpte autor dels fets.
La víctima havia sortit a córrer pels voltants de la urbanització Aiguaviva Parc, a Vidreres, quan un home la va abordar en una zona forestal. Segons la informació coneguda fins ara, l’individu l’hauria amenaçat amb una fals abans d’agredir-la sexualment.
Una de les hipòtesis amb què es treballa és que l’home pogués trobar-se a la zona tallant bruc o llentiscle en el moment dels fets, una pràctica que estaria fent de forma il·legal. Aquest extrem, però, forma part de les circumstàncies que els investigadors intenten aclarir mentre treballen per posar nom al sospitós, com va avançar El País.
Els Mossos van tenir coneixement dels fets a través del telèfon d’emergències 112 i diverses patrulles es van mobilitzar fins a la zona. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) s’ha fet càrrec del cas i continua les gestions per identificar l’home.
Condemna i concentració
L’Ajuntament de Vidreres ha fet públic un comunicat en què condemna fermament la presumpta agressió sexual i expressa «tot el seu suport i solidaritat» amb la víctima.
El consistori també ha posat a la seva disposició els recursos municipals d’acompanyament i atenció que siguin necessaris i ha remarcat que «qualsevol forma de violència sexual és intolerable».
«Vidreres és un municipi compromès amb la llibertat, la seguretat i la dignitat de totes les dones», assenyala l’Ajuntament, que conclou el missatge afirmant que «davant d’una agressió sexual, no podem mirar cap a una altra banda».
Arran dels fets, l’Ajuntament de Vidreres ha convocat una concentració de rebuig aquest dimecres 16 a les set de la tarda davant del consistori per mostrar el seu suport a la víctima i condemnar qualsevol forma de violència sexual.
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