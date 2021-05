El Procicat ha aprovat aquest dimecres el pla de reobertura de les activitats recreatives musicals de l'oci nocturn, que s'aplicarà un cop decaigui l'ordre de tancament del Ministeri de Sanitat. El document contempla mesures generals per aquells locals i establiments que funcionin com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, bars musicals, o karaokes. Tots ells hauran de controlar els accessos, gestionar les zones de ball i restauració, aplicar les mesures d'higiene i garantir el funcionament dels sistemes de ventilació i climatització. En el cas dels grans locals, la venda d'entrades haurà de ser anticipada, la pista estarà perimetrada i no s'hi podrà consumir.

El protocol obre la porta a reprendre l'activitat d'un dels sectors més afectats per les restriccions aplicades per tal contenir la pandèmia de la covid-19 a Catalunya. Això sí, quan això sigui possible, hi haurà uns requeriments a seguir basats, sobretot, en el control d'accessos, la gestió de les diferents zones dels establiments, les mesures de neteja i la ventilació.

Pel que fa als controls d'accés, en locals amb un aforament superior a 500 persones serà obligatori comptar amb algun sistema telemàtic de venda anticipada i reserva nominativa d'entrades, per facilitar una traçabilitat dels assistents en cas de rebrot. En aquells locals amb un aforament menor, serà només recomanable.

Aquests sistemes telemàtics hauran d'incorporar informació sobre la disponibilitat de l'aforament, per evitar aglomeracions de públic en els accessos als locals. Pel que fa a la venda per taquilla del romanent d'entrades, caldrà portar un registre de dades d'identitat i contacte de qui hi accedeixi, independentment de l'aforament del local.

A més, caldran aplicar mecanismes per garantir que, en cas de produir-se cues, es mantingui la distància de seguretat a l'exterior del local i exigir l'ús de mascareta a les persones que estiguin esperant. De fet, s'hauran d'establir fluxos diferenciats d'entrada i de sortida, amb el mínim contacte possible entre ambdós.

En relació amb els aforaments, la fixació d'un màxim prendrà com a base el que tingui autoritzat cada local. El Procicat ho considera un element clau per poder garantir la seguretat dels treballadors i dels clients, especialment per a facilitar que es mantinguin les distàncies interpersonals de seguretat, i minimitzar al màxim la possibilitat de contagis.

Pel que fa a l'ús de les pistes de ball, s'hi podrà estar seguint algunes directrius: en els locals amb un aforament superior a 500 persones, la pista estarà perimetrada, amb un punt d'entrada i un de sortida. Independentment de l'aforament, serà obligatori dur la mascareta correctament posada i no consumir-hi.

Amb referència al servei de barra, s'haurà de garantir la distància interpersonal, i eliminar tots els utensilis que puguin ser d'ús comú o compartit.

Els clients hauran de dur permanentment posada la mascareta i només es podrà enretirar per menjar o beure.

Per últim, serà necessari intensificar les activitats de neteja i desinfecció i que es disposi d'un protocol adaptat en funció de l'aforament, la freqüència de trànsit o ocupació, els tipus d'activitats i els usos de cada local. Els establiments també hauran de garantir la renovació dels fluxos de l'aire amb sistemes de ventilació i renovació, així com mantenir la màxima aportació possible d'aire exterior, mitjançant ventilació natural o en els sistemes de ventilació i climatització per evitar la transmissió del virus.

De fet, on només es disposi de ventilació natural, caldrà maximitzar el cabal de ventilació obrint les finestres i les portes: així, es recomana ventilar els espais amb la major freqüència possible i, com a mínim, tres vegades al dia durant 10 minuts. Començar la ventilació dues hores abans de l'obertura del local i mantenir-la en funcionament una hora després del tancament.