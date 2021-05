Front comú de tres ajuntaments de la Selva davant les "incidències constants" que pateixen amb el servei d'internet i telefonia. Els consistoris d'Arbúcies, Breda i Sant Hilari Sacalm critiquen que la manca d'inversió dels operadors fa que hi hagi punts de la xarxa "en un estat molt precari" i amb els pals plens de vegetació. Per això, els tres ajuntaments estudien emprendre accions de manera conjunta per resoldre de manera "definitiva" aquests "greus problemes", que suposen que periòdicament hi hagi talls en la connexió d'internet i en la telefonia fixa. L'Ajuntament d'Arbúcies, a més, subratlla que tot i notificar les incidències, l'operador no els informa ni "del temps de resolució" ni del moment en què la incidència es tanca.

En un comunicat, l'Ajuntament d'Arbúcies critica que el poble pateix "periòdicament" talls d'internet i de telefonia, "fet que comporta perjudicis importants a la ciutadania, empreses, autònoms" i al mateix personal del consistori. Cada vegada que detecten una incidència a la xarxa, l'Ajuntament ho notifica a la companyia operadora (generalment, Movistar) a través d'un canal directe que, precisament, es va crear per atendre les incidències que afecten diferents abonats. "Malauradament, tot i les contínues demandes, l'operador no informa ni del temps de resolució previst ni del moment en què dona la incidència per resolta", critica l'Ajuntament. El consistori atribueix les avaries directament a la "manca d'inversió en el manteniment de la xarxa". Assegura que hi ha punts en què es troba "en un estat molt precari", amb els pals plens de vegetació, cosa que comporta que qualsevol imprevist es tradueixi en un tall del servei. Davant l'augment de les incidències, situació que també viuen Breda i Sant Hilari, els tres ajuntaments de la Selva han fet front comú per emprendre accions conjuntes. Les estan estudiant amb el suport i l'assessorament del consorci Localret (format per les administracions locals de Catalunya). De moment, no avancen què es farà, però que subratllen que es tiraran endavant aquelles "més efectives per tal de solucionar definitivament aquests problemes greus".