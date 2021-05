Els jardins de la Devesa de Girona es convertirà en l'epicentre del joc aquest cap de setmana amb la 7a edició del Ludivers. Es tracta d'un festival dedicat al joc que enguany arriba a la setena edició.Al llarg del dissabte i el diumenge hi haurà un espai als jardins destinat a recuperar els jocs tradicionals. La intenció és que els infants aprenguin els jocs que tenien els adults i gent gran abans i participin en les activitats. D'aquesta manera, hi haurà jugadors amb experiència que ensenyaran als més petits com es juga a les bitlles de sis, la morra, el bèlit, el io-io o el tir de fon. També hi haurà diferents jocs de destresa i de taula oberts a tothom.A més, el dissabte hi haurà dos espectacles.

Es tracta del 'Tot sona' del Drapaire Musical i de 'Gelicadabra' del Fèlix Brunet. El diumenge serà el torn de 'L'extraordinari viatge d'en Joan a un Japó de paper' de Vidalfont Paper i 'Les vacances de la madamme Roulotte', de la Bleda. Aquests quatre espectacles seran gratuïts però caldrà inscriure's prèviament a través de la pàgina web del festival.Al llarg del cap de setmana també hi haurà propostes virtuals amb el Ludivers&talks que es podrà veure a través del canal del festival al Youtube. A més, el Planeta Juganer es farà en línia per les plataformes Discord i Twitch. Amb aquesta programació el Ludivers celebrarà la 7a edició, després que l'any passat s'hagués de suspendre a causa de la pandèmia.