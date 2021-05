La Guàrdia Urbana de Figueres ha obert diligències i ha identificat cinc persones, entre elles el conductor d'un vehicle, per una baralla durant una manifestació pels bombardejos de Gaza a Figueres. Els fets van passar divendres a la tarda en el marc de les concentracions que es van fer a diversos punts del país. Segons sembla, la de Figueres, però, no s'havia comunicat. En un moment de la concentració, al carrer Eres de Vila, la mobilització va topar amb un turisme. Alguns dels congregats el van increpar, el conductor es va aturar i va fer marxa enrere, tocant alguns dels assistents. La situació va provocar crits i alguns van començar a donar cops al vehicle.

¿Tánger, Argel, Marrakech...?

Manifestación ilegal a favor de Palestina en Figueres.

Un coche queda atrapado entre la turba y debe huir ante las amenazas y los intentos de agresión.

En España los de siempre pueden saltarse las leyes y no pasa nada de nada.pic.twitter.com/8hRPxICLve — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) 17 de mayo de 2021

El conductor va baixar-ne i va començar una disputa on hi va haver cops i empentes. Al cap d'uns minuts, el cotxe va reprendre la marxa però es va aturar, de nou, uns metres més endavant i va començar una nova trifulga. Els crits i les empentes van continuar fins que hi van arribar dos agents de la policia, que van dispersar els manifestants i van identificar el conductor i quatre dels manifestants. L'incident no va provocar ferits. Uns veïns de la zona van gravar la disputa i el vídeo s'ha estès per les xarxes socials. La concentració, que va arribar a congregar un centenar de persones, va començar a la Rambla.