El Tribunal Constitucional (TC) ha confirmat la sentència que va condemnar a l'exregidora de Catarroja (València) Datxu Peris a pagar una indemnització per vulnerar el dret a l'honor del torero Víctor Barrio, a què es va referir com a assassí a les xarxes socials a les poques hores de morir banyegat per un toro el 2016.

En una sentència en la qual desestima el recurs de l'exregidora contra la qual va dictar el Tribunal Suprem el TC declara que la llibertat d'expressió no empara utilitzar les xarxes socials per anomenar assassí a un torero poc després de la seva mort.

D'aquesta manera el TC avala la sentència d'un jutjat de Sepúlveda, confirmada posteriorment per l'Audiència de Segòvia i pel Tribunal Suprem, que va condemnar l'exregidora a indemnitzar amb set mil euros a la vídua i als pares del torero i a retirar els comentaris que va realitzar, en els que va plantejar com "una cosa positiva" que el torero hagués "deixat de matar" i el va qualificar d'"assassí".

La sentència de TC, de la qual ha estat ponent el magistrat Santiago Martínez-Vares, subratlla que ateses les circumstàncies del cas les expressions utilitzades per l'exregidora "s'evidencien com a innecessàries, desproporcionades i mancats d'ancoratge en l'exercici del dret a la llibertat d'expressió ".

Afegeix que "per defensar públicament les seves posicions antitaurines no calia qualificar a la xarxa social d'assassí o d'opressor a Víctor Barri i mostrar alleujament per la seva mort".

"I menys encara fer-ho acompanyant el text una fotografia en la qual es mostrava al torero malferit en el moment en què va ser banyegat amb evidents mostres de dolor i realitzar aquesta publicació a les poques hores de morir a conseqüència d'aquesta cornada a la plaça de bous de Terol, ocasionant amb això un dolor afegit a què tenien els seus familiars ", que van demandar a l'exregidora, afegeix

El TC recorda que la llavors regidora de Catarroja va publicar a Facebook un text en què reproduïa el titular d'un mitjà de comunicació digital, juntament amb una fotografia del torero en el moment en què va ser banyegat.

La dona va manifestar frases com: "Ja ha deixat de matar", "al llarg de la seva carrera ha matat molt" i "els opressors han tingut una baixa, una víctima més, un peó en el seu sistema", i indicava no podia sentir "per l'assassí que ha mort més que per tots els cadàvers que ha deixat al seu pas mentre va viure" referint-se als toros.

El TC entén que si la conducta és lesiva el dret a l'honor fora de la xarxa també ho és en ella i que "la llibertat d'expressió no pot ser un instrument per menyscabar la dignitat de l'ésser humà, ja que aquesta s'erigeix ​​en fonament de l'ordre polític i de la pau social ".

La sentència conclou que "mostrar, a l'empara de la defensa de posicions antitaurines, alleujament per la mort d'un ésser humà mentre exercia la seva professió i qualificar-lo d'assassí a les poques hores del seu decés, juntament amb la fotografia de moment agònic, suposa un desconeixement de la situació que ocupa la persona en una societat democràtica i del respecte als drets dels altres ".

La magistrada de TC María Luisa Balaguer ha emès un vot particular discrepant amb la sentència en sostenir la necessitat de desenvolupar un cànon específic de judici relatiu a l'exercici de la llibertat d'expressió en xarxes socials.

Segons el parer d'aquesta magistrada el missatge compartit a Facebook per la condemnada tenia un innegable contingut polític sobre un tema polèmic a Espanya com és el de la tauromàquia.

Per això considera que el recurs de l'exregidora va haver de ser estimat tenint en compte aquest contingut polític, els efectes reals de la difusió del missatge i el fet que la defensa de l'honor que actua com a límit de la llibertat d'expressió es refereix a una persona ja morta.