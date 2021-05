L’exdiputat Toni Strubell és l’impulsor del llibre «Pinzellades de llibertat» (Enciclopèdia Catalana), que aplega 27 retrats de l’artista Pere Piquer i una trentena de poemes dedicats als condemnats per diferents causes vinculades al procés

Quina pinta d’espanyol que fa, amb aquest bigoti.

La pinta no té importància, sé on vaig néixer: a Oxford.

Però es sent espanyol, no?

Això és molt difícil, amb la sang que porto a les venes és impossible. Tot i que no tinc cap cognom català.

Per què van enganyar la gent dient que en 18 mesos, independents?

En aquesta mena de processos, parlar de temps és un esport de risc.

Doncs ho van fer.

He, he, això ho hauria de demanar als que ho van dir.

Confessi que signaria per una independència d’aquí a vint anys.

No, perquè si parles de vint anys, es pot desfer tot. En canvi, si parles de cinc anys, la cosa es manté.

I després és quan la gent es sent enganyada.

Enfrontar-se amb l’estat espanyol és una gesta fora de mesura. Estem parlant d’un estat que farà el que sigui.

Com tots, no?

Més o menys com tots. Però ens ha tocat un dels més durs.

Calia, un altre llibre dels presos?

Aquest s’està venent, i altres llibres sobre el tema, ara no estan gaire de moda. La idea era deixar constància documental -gràfica i sentimental- d’aquest període, per no haver de dependre en el futur que els arxivers trobessin un paper.

No deixa de ser un motiu.

A banda, una part dels diners que en fem, serviran per ajudar -molt modestament- econòmicament els condemnats. La situació és dramàtica.

El càstig econòmic és dur?

Ara mateix és el principal. Van a arruïnar persones. Aquest és el drama.

No hi ha massa llibres del procés?

Sí. És que... mmm... veig a venir que destacarà això. Anava a dir que és lògic que un pres, que té 24 hores al dia...

...s’entretingui escrivint?

Jo no ho he dit així (riu).

Està content amb el govern català que és punt de formar-se?

No he llegit les 46 pàgines de l’acord... ni ho faré. Però sí, estic content tot i les contradiccions. Perquè encara hauria sigut més greu no arribar a un acord.

Un acord que parla de referèndum acordat, i no de cap DUI.

Les declaracions són xorrades que s’endurà el temps. Si algú hagués llegit les de Washington a la Guerra de la Independència, diria: si hi ha una causa al món que no pot tenir èxit, és aquesta. L’única realitat és que Espanya no va fer la feina d’integrar Catalunya. I ja no ho podrà fer. S’han compromès amb la via dura.

De què ha servit el temps de Torra a la presidència?

La repressió és molt complexa, no és una simple multa que et puguin posar. És fer que els processos polítics siguin impossibles per l‘adversari, per exemple impedint que els candidats triats, concorrin a les eleccions. Els catalans som tractats com enemics. Vostè, jo...

No m’espanti.

Sí, i per això en Quim Torra té tot el meu respecte, però... és impossible demanar-li més.

És que Espanya no s’ha limitat a fer la seva feina, amb el procés?

Crec que sí. Sorpreses, poques. Si el partit històric més d’esquerres, el PSOE, va ser capaç de matar a sang freda 26 persones amb el GAL, de què no seran capaços?

Entre nosaltres: miri la gent al voltant nostre i digui’m si veu gaires cares d’oprimits.

En una cafeteria de Budapest l’any 1956, tampoc li semblarien. La gent fem la cara que volem fer. Fins i tot pot veure fotos d’una guerra i veure-hi felicitat total... de moments determinats.

O sigui que no se’ns nota a la cara, però vivim oprimits.

Estem en una democràcia de la UE. Una UE que permet que passin coses molt greus a Polònia i Hongria, que fa els ulls grossos amb el que fa Turquia... La repressió no és que ara vinguin a pegar-nos, és una cosa molt més complicada. I tot i això, a vegades es veu.