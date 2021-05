L'empresari i actual senador Josep Maria Matamala està citat el dimecres, 26, a l'Audiència Nacional per declarar com a testimoni en el judici als dos mossos que van acompanyar l'expresident Carles Puigdemont en el trajecte per diversos països fins que va ser detingut a Alemanya el 2018 per la causa del procés.

El senador de JxCat serà l'últim a comparèixer d'entre la desena de testimonis previstos per al judici que comença dos dies abans i que asseurà a la banqueta per un delicte d'encobriment als dos mossos d'esquadra que van viatjar amb cotxe amb Puigdemont el març de 2018 des d'Estocolm (Suècia) fins a Alemanya, on aquest va ser detingut en virtut d'una euroordre cursada en el marc de la causa del procés, per la qual encara no ha estat jutjat.

A més dels mossos, en el procediment també va ser imputat Matamala, amic personal de Puigdemont, al costat de l'historiador Josep Lluís Alay, que atestarà el mateix dia, si bé el jutge els va treure de la causa al no tenir condició de funcionaris i no constar que facilitessin el vehicle o que haguessin ajudat amb la intenció que l'expresident eludís la Justícia.

No passa el mateix amb els dos mossos, en els qui el jutge sí va veure indicis d'un delicte d'encobriment en considerar que tenien "ple coneixement" de l'ordre europea de detenció que pesava contra Puigdemont, que en aquell moment duia cinc mesos fugit, i, encara així i "malgrat la seva condició de funcionaris de la Policia", el van ajudar en el seu periple de 2.370 quilòmetres que va incloure un trajecte en ferri.

Van viatjar a Waterloo (Bèlgica) el 19 de març en els seus dies de permís, segons recull la Fiscalia en el seu escrit d'acusació, i el 23, una persona que no ha estat identificada els va demanar "que recollissin a Puigdemont", de manera que van sortir amb cotxe fins a Estocolm, on es van trobar amb ell després que l'expresident donés una conferència a Hèlsinki per internacionalitzar el procés.

El 25 de març, als pocs quilòmetres de creuar la frontera de Dinamarca amb Alemanya, van ser identificats per la Policia d'aquest últim país i Puigdemont va ser detingut a la ciutat alemanya de Jegel.

Tots dos agents seran els primers que declarin en el judici, on s'enfronten a una petició fiscal de tres anys de presó per aquest delicte. Després, ja el 25 i 26 de maig, compareixeran com a testimonis diversos policies i un mosso, per donar pas a Alay i a Matamala, segons el calendari del judici.

La prova documental i les conclusions finals i informes de les parts, prevists el 27 de maig, donaran de nou pas als acusats, que podran fer ús del seu dret a l'última paraula abans que el judici quedi vist per a sentència.