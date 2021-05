L'Ajuntament de Vilafant demanarà al Departament d'Agricultura que prohibeixi la caça dins del municipi per convertir-se en poble "lliure de caça". La proposta s'ha aprovat per ple amb 12 vots a favor i una abstenció. Des del consistori recorden que durant la temporada de caça acostumen a rebre queixes per molèsties tant de soroll com pels trets i que també s'han detectat perdigons en diversos terrenys. L'alcaldessa del municipi, Consol Cantenys, diu que la petició busca "limitar" la cacera a Vilafant. "Volem que les nostres veïns i veïnes puguin sortir a passejar pels camins del nostre poble de manera segura, evitant que puguin trobar-se batudes de caçadors", afirma.

A més, diu que amb la mesura preveuen aconseguir una reducció dels residus. Entre ells, els de restes de munició. Feia mesos que el consistori treballava en la iniciativa a través de reunions amb els regidors i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. La proposta ha comptat amb el suport de tots els edils excepte del grup Junts per Vilafant, que s'ha abstingut.