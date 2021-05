L'Audiència de Girona ha condemnat a 31 anys de presó Rolando Dionicio Bolívar, l'home que va matar la dona a ganivetades a Blanes davant els fills menors d'edat el 9 d'abril del 2018. Seguint el veredicte del jurat popular, el condemnen com a autor d'un delicte d'assassinat amb les agreujants de parentiu i de gènere i de dos delictes de lesions psíquiques pel trauma que va causar en els fills. A l'hora d'imposar la pena, el magistrat té en compte "les circumstàncies cruels" del crim: "Va infringir a la víctima 23 punyalades i va haver de patir una llarga agonia". També recull el patiment emocional dels fills i remarca que el seu relat al judici va ser "estremidor" perquè els va obligar a presenciar una "escena aterridora".

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent el magistrat-president del jurat Manuel Ignacio Marcello, recull el veredicte del jurat popular que va declarar provat que cap a dos quarts de sis del matí del 9 d'abril del 2018 l'acusat va agafar un ganivet de cuina, es va dirigir al dormitori on hi havia la seva dona i li va assestar fins a 23 ganivetades, algunes en zones vitals com el coll i el tòrax."L'execució del crim es va dur a terme de manera totalment inesperada per a la víctima", exposa la sentència que argumenta que la dona no va tenir cap possibilitat de defensar-se perquè la va atacar mentre dormia.

Tal com sostenia el fiscal Enrique Barata, el jurat popular va apreciar les agreujants de parentiu, perquè la parella estava casada, i de gènere: "Li va causar la mort perquè no acceptava la decisió de separar-se que ella li havia plantejat un dies abans". Segons el tribunal, la dona volia portar "una vida independent amb els seus fills, lluny de l'acusat" i el processat va voler exercir "una situació de control i dominació" cap a la víctima.

A l'argumentació de la sentència, el magistrat també recull que diversos testimonis van explicar al judici que la dona tenia por de l'acusat i que havia estat víctima de maltractaments i agressions.L'atac el van presenciar els dos fills menors d'edat de la parella, que aleshores tenien 10 i 17 anys. El nen més petit, recull la sentència, va sentir els crits "de pànic i auxili" de la seva mare, va sortir al passadís i se la va trobar estesa a terra. També va veure el seu pare intentant-se autolesionar amb el ganivet i va haver d'intervenir per treure-li de les mans.

Com a conseqüència d'això, el menor pateix estrès posttraumàtic i ha de seguir tractament mèdic i psicoterapèutic. La filla, que en tenia 17, també es va despertar alertada pels crits de la mare. La va anar a socórrer però la dona "va acabar morint entre els seus braços sense que ho pogués evitar". La noia també pateix afectacions emocionals i psicològiques per haver presenciat una escena que la sentència qualifica "d'aterradora". El magistrat apunta que el relat dels fills de l'acusat i de la víctima al judici –on van declarar a porta tancada- va ser "estremidor" i va permetre "aflorar la gravíssima afectació emocional que a dia d'avui encara pateixen tots dos".

"L'afectació emocional és de tal magnitud que els psicòlegs que van declarar al judici es van mostrar contundents a l'hora d'asseverar que la mort d'un progenitor a mans de l'altre constitueix l'incident traumàtic més greu i amb major nivell de cronicitat per als fills".

23 ganivetades

El fiscal Enrique Barata va mantenir la petició de 34 anys de presó per a l'acusat i les tres acusacions (en nom de la família, de la Generalitat i de l'ajuntament) la van elevar a 35. La defensa, encapçalada pel lletrat Pere López de Coca, va sol·licitar 19 anys. A l'hora d'imposar la pena, el magistrat condemna Bolívar a 23 anys de presó per l'assassinat amb les agreujants de parentiu i de gènere tenint en compte "la gravetat dels fets comesos": "No poden obviar-se les circumstàncies cruels en les que es va cometre el crim, sobretot el fet que infringís ni més ni menys que 23 ganivetades a la víctima fent-li patir una agonia llarga". Per cadascun dels dos delictes de lesions psíquiques amb l'agreujant de parentiu fixa 4 anys de presó. A més, la sentència imposa a l'acusat la prohibició d'apropar-se a menys de mil metres o comunicar-se amb els dos fills durant 10 anys.

També li retira la pàtria potestat del fill que encara és menor d'edat i la DGAIA continuarà assumint les funcions de tutela. En concepte de responsabilitat civil, l'acusat haurà d'indemnitzar els pares de la víctima amb 62.000 euros, a cadascun dels fills amb 124.000 euros i a la germana de la dona amb 20.000 euros. La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al TSJC.