La fiscalia demanava inicialment penes d'entre 6 anys i 9 anys i mig de presó per als integrants del grup criminal. Com que el cas ha trigat quasi vuit anys en arribar a judici i ha estat paralitzada durant 39 mesos (repartits en diferents períodes), el fiscal ha apreciat una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes i extraordinàries que ha rebaixat considerablement la pena. La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat aquest divendres dinou acusats. Tots han reconegut els fets i han acceptat penes que van des d'1 any de presó fins a 2 anys i 5 mesos per delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i tinença il·lícita d'armes.

Les defenses dels processats, encapçalades pels lletrats Oscar Álvarez, Benet Salellas, Mireia Figa i Jordi Gimbernat, s'han adherit a la petició de la fiscalia. Hi ha un vintè acusat que no ha pogut ser al judici per qüestions personals i a qui jutjaran properament.El judici ha quedat vist per a sentència i el president del tribunal ha anunciat que avaluaran la situació de cadascun dels processats per resoldre si es pot suspendre l'execució de la pena i, per tant, eviten entrar a presó. La Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera va desarticular el grup criminal el juny del 2013. Aleshores, l'operatiu es va saldar amb 23 detinguts. Segons han reconegut els processats, integraven un grup criminal que, entre gener i juny del 2013, traficava amb marihuana: "Els processats actuaven de manera coordinada i seguien les indicacions de dos o tres membres del grup".

L'escrit de conclusions definitives del fiscal recull que "si bé no existia una distribució estricta de funcions", cadascun dels processats feien "indistintament tasques per produir, manipular i transportar la marihuana". Traficaven a l'estat espanyol, a França i també a Finlàndia. "Un cop tenien al seu poder la marihuana i l'havien empaquetat, bona part de la substància es transportava per via aèria fins a Finlàndia", relata l'escrit que concreta que, per introduir la droga al país nòrdic, alguns dels integrants volaven des del Prat o des de l'aeroport de Girona: "Les persones encarregades de fer el transport facturaven les maletes que contenien la marihuana i, un cop al país de destí, entregaven la substància a compradors o distribuïdors locals".

Sovint volaven fins a Estònia i, des d'allà, agafaven un ferri fins a Hèlsinki. Durant la investigació, la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera van punxar telèfons i van fer vigilàncies i seguiments als sospitosos. D'aquesta manera van intervenir dues maletes que contenien catorze farcells de marihuana (amb un pes total de 15,6 quilos): "Els paquets estaven embolicats amb paper de regal i, a sota hi havia plàstic transparent amb un líquid de clor i olor de cafè".

També van determinar que una part de l'entramat criminal es dedicava a introduir marihuana a França utilitzant cotxes llançadora per detectar i evitar possibles controls policials a la carretera.

'Mules' des de Sud-Amèrica

A banda de traficar amb marihuana, dos dels processats es dedicaven "pel seu compte" a fer-ho amb cocaïna: "L'adquirien a proveïdors a Espanya i, en alguna ocasió, va ser portada des de Sud-Amèrica a l'interior del cos de persones contractades amb aquesta finalitat. Unes 'mules' que podien transportar fins a 50 càpsules o globus de cocaïna líquida cadascuna. A més, els dos processats que traficaven amb cocaïna també comptaven amb dos laboratoris on manipulaven i tallaven la droga.

Arran de la investigació dirigida pel jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners, van fer entrades i escorcolls a Vidreres, Girona, Arbúcies, Anglès, Bonmatí o Fornells de la Selva. Pel delicte contra la salut pública per substàncies que no causen un dany greu a la salut, el fiscal demana penes d'entre 1 any i 8 mesos i multa de 12.000 euros a 2 anys de presó i multa de 42.000 (en el cas d'un processat que té agreujant de reincidència).

Pels disset integrants del grup criminal, demana 2 mesos de presó. I per als dos acusats de traficar amb cocaïna, 1 any i 9 mesos i multa de 42.000 euros per traficar amb drogues que causen un dany greu a la salut.