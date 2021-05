El Comitè de Bioètica d’Espanya ha emès aquest divendres l’informe que li havia demanat el Ministeri de Sanitat sobre si considera correcte que les persones menors de 60 anys vacunades amb una dosi d’AstraZeneca rebin una segona punxada d’aquest sèrum i, en aquest cas, com hauria de ser el consentiment informat. La petició arriba després de l’enrenou que ha aixecat la decisió de la Comissió de Salut Pública que els treballadors essencials i altres col·lectius vacunats amb aquest antigen i menors de 60 anys rebin una segona punxada de Pfizer, per minimitzar el risc de trombe. Diverses autonomies defensen contra vent i marea que s’ha de completar la pauta amb el sèrum anglosuec, en línia amb la recomanació de l’Agència Europea del Medicament (EMA).

Doncs bé, el Comitè ha recomanat que els menors de 60 anys que ja tinguin una dosi d’AstraZeneca i vulguin rebre la segona dosi d’aquest injectable, i no del de Pfizer com preveu l’estratègia de vacunació del Govern, hagin de firmar un consentiment informat. Així, en el seu informe, el Comitè assenyala que «sembla ètica i legalment recomanable que les persones que rebutgin vacunar-se amb un esquema heteròleg (amb Pfizer en segona dosi) firmin un protocol de consentiment informat específic, que acrediti documentalment tant el seu rebuig de la vacunació en tal esquema com que disposen de prou informació sobre el risc de síndrome de trombosi amb trombocitopènia associada a la vacuna Vaxzevria». I afegeix: «Això no suposa alterar o renunciar, de cap manera, al criteri general de consentiment verbal per a la vacunació davant la Covid-19»

Després de rebre l’informe, la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat acaba de remetre a la Comissió de Salut Pública, en la qual hi ha representades totes les comunitats autònomes, la nota a l’Actualització 7 de l’Estratègia de Vacunació relativa a la vacunació en persones amb menys de 60 anys que va rebre una dosi d’AstraZeneca.