La Policia Local de Platja d'Aro ha detingut un noi de 21 anys per agredir la seva exparella de la mateixa edat enmig del carrer. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge. La policia va rebre l'avís poc després d'un quart de dues de la matinada. Un testimoni va trucar al 112 explicant que a l'avinguda Cavall Bernat hi havia un home agredint una noia. Quan els agents hi van arribar, van trobar la víctima amb diverses senyals a la cara i se la va derivar als serveis mèdics. La noia els va explicar que havien estat parella durant un temps però que ja no estaven junts. Cap dels dos és veí del municipi i tot apunta que es van trobar i va començar la discussió, que va acabar amb l'agressió.

Els agents van arrestar l'home, que tenia antecedents per dues agressions més a la víctima.