L'advocat de familiars d'algunes de les víctimes dels atemptats del 17-A, Jaume Alonso Cuevillas, ha qualificat la sentència del 17-A com la "constatació de la decepció" que ja es temien. En declaracions a l'ACN el lletrat ha anunciat que recorreran la decisió d'un cas que no ha descartat que arribi a Estrasburg i ha explicat que, en paral·lel, estudia la possibilitat que "justícies d'altres països" investiguin els, al seu parer, punts foscos que queden oberts en els atemptats. Un d'aquests punts és la mort de l'imam de Ripoll i suposat cervell de la cèl·lula terrorista, Abdelbaki es Satty. La sentència de l'Audiència Nacional no hi ha entrat, perquè considera que no era objecte de judici, tot i que dona per fet que és mort.

Cuevillas ha destacat tres punts de discrepància amb la sentència. El primer és si els tres condemnats podien respondre o no de les morts de Barcelona i Cambrils. L'advocat sosté que hi ha jurisprudència que indica que sí, però, en canvi, a la sentència s'ha considerat que no i, per tant, no se'ls ha imputat els 16 delictes d'assassinat i els 150 de temptativa.Un altre debat és el de la responsabilitat de l'Estat, que enfront del que opina la sentència, que no n'hi veu, Cuevillas considera que hi és "per doble motiu". D'una banda, afirma que Espanya no havia adaptat la directriu europea que obliga a regular la compra de precursors d'explosius, i de l'altra, són "evidents" els vincles d'Es Satty i els serveis espanyols d'intel·ligència, un tema en el qual la decisió de l'Audiència Nacional tampoc entra.

Finalment, el tercer motiu de discrepància és la mort d'Es Satty. Com ja s'ha dit, la sentència subratlla que tampoc és objecte de debat per al que es jutjava, "tot i que diu que és mort". Cuevillas ha lamentat que no s'hagin tingut en compte els elements -aportats per aquesta defensa al judici- que qüestionen l'afirmació."Per coherència processal estem obligats a acabar la causa iniciada", ha explicat Cuevillas per justificar els recursos. "Hem d'esgotar totes les instàncies espanyoles. Si ens continuen dient que no, com ens temem, arribarem a Estrasburg", ha afegit. "I després, de la mà de l'associació 17-A, ja hem contactat amb col·legues d'altres països europeus per intentar que això que ha obviat la justícia espanyola ho investiguin justícies d'altres països".