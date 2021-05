-La Policia Local de la Jonquera ha detingut una dona de 22 anys per intentar apunyalar la seva parella en un bar de la localitat. Els fets han passat pels volts de les set de la tarda, quan víctima i agressora han començat a discutir. Aleshores la dona ha agafat un ganivet que hi havia a l'establiment i ha intentat clavar-li al seu company, davant de diversos testimonis que estaven al bar El Toc, de la Jonquera. L'home s'ha pogut defensar, però no ha pogut evitar que la parella el ferís de forma lleu a la cama. De seguida s'ha avisat a la Policia Local que un cop ha arribat a l'establiment ha pogut detenir la dona. Un cop arrestada, l'home ha estat atès pels serveis mèdics.

L'agressora ha quedat detinguda per un delicte de violència domèstica i custodiada pels Mossos d'Esquadra. En les properes hores passarà a disposició judicial.