El nombre d'ingressats per covid-19 a les UCI ha baixat fins a 261, nou menys en les últimes 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. També baixen els pacients hospitalitzats en planta: ara són 714, el que suposa 62 menys. La velocitat de propagació, l'Rt es redueix una centèsima i se situa en 0,95, mentre que el risc de rebrot disminueix fins a 107, un punt menys. La incidència a 14 dies també baixa i passa de 113,66 a 112,74. S'han declarat 668 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 626.597 des de l'inici de la pandèmia. El 3,85% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 8 morts, amb un total de 22.165 defuncions en tota la pandèmia.

El risc de rebrot era de 116 entre el 12 i el 18 de maig i baixa a 107 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, es redueix una centèsima fins a 0,95, per sobre del 0,79 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 112,74 entre el 19 i el 25 de maig, per sota dels 145,99 de l'interval anterior. Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 19 al 25 de maig n'hi va haver 4.033, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 4.694. Això situa la taxa de confirmats per PCR\/TA en 52,10 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (60,64).Durant l'última setmana analitzada s'han fet 82.241 proves PCR i 34.840 tests d'antígens, dels quals un 3,85% ha donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (3,67%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 34,82 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 681.040 casos, dels quals 626.597 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat 8 més en les darreres hores, 22.165 des de l'inici de la pandèmia: 14.109 en hospitals o sociosanitaris (+6), 4.564 en residències (ídem), 1.180 en domicilis (ídem) i 2.312 no classificables (+2).Entre el 19 i el 25 de maig s'han declarat 30 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 48. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 796 persones. La setmana del 12 al 18 de maig n'hi havia 1.005.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.213 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+20). Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 34.671. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.846 persones, dues més que en el darrer balanç.

El 18% de la població catalana ja té la pauta completa i un 36,4% ha rebut almenys una punxada, segons les últimes dades de vacunació del Departament de Salut. Si es té en compte només els majors de 16 anys, el 21,1% té la pauta de vacunació completa i el 42,8% té una primera dosi administrada. En total, 2.846.509 persones han rebut una primera dosi, 26.835 més que fa 24 hores; i 1.310.709 tenen també una segona punxada, 61.689 més. A més, 1.405.751 tenen la pauta completa, 63.871 més.

Per grups d'edat, s'han posat una primera dosi el 92,7% dels de 80 anys i més; el 91,4% dels de 70 a 79 anys; el 81,7% dels de 66 a 69; el 78% dels de 60 a 65 anys, i el 56% dels de 50 a 59. Per col·lectius, també la tenen el 69,4% dels treballadors essencials; el 96,1% de les persones institucionalitzades; el 86% del personal de residències; el 89% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 76,3% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari, i el 89,1% dels grans dependents.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 91,1% de les persones de 80 anys i més; el 79,1% de les de 70 a 79; el 6,4% de les de 66 a 69; el 8,2% de les de 60 a 65; i el 6,2% de les de 50 a 59. D'entre els col·lectius, la tenen el 9,7% dels treballadors essencials; el 85,9% dels grans dependents; el 94,6% de les persones institucionalitzades; el 81% del personal de residències; el 84% del personal d'atenció primària i hospitalària i el 20,4% de l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari.