Els Mossos d'Esquadra van tornar a detenir el passat 21 de maig Albert Cavallé, el conegut com l''estafador de l'amor', en aquest cas acusat d'estafar 70.000 euros a una dona discapacitada a qui va conèixer a través d'una aplicació de contactes. Segons informa la policia catalana en un comunicat, la relació es va iniciar a l'octubre i, a mesura que es va guanyar la seva confiança, li va començar a demanar diners per satisfer les seves necessitats sota l'excusa que li calien per resoldre qüestions personals, com una operació greu del seu pare en un país estranger o pagar els honoraris d'una advocat per recuperar una herència. L'arrestat té diverses denúncies per estafes a dones, vuit detencions prèvies, i ja ha passat per diversos judicis.

Els Mossos acusen el detingut, de 39 anys, dels delictes d'estafa continuada, furt a l'interior de domicili, apropiació indeguda de vehicle i obstrucció a la justícia.

La investigació es va iniciar a principis d'any a partir de la denúncia d'una companya de feina de la dona. La denunciant va explicar que la dona patia una discapacitat i que des de feia mesos estava donant a un home que havia conegut una part molt important dels seus estalvis i li havia comprat una motocicleta de gran cilindrada després de demanar un crèdit. També va aportar el nom del presumpte estafador, que coincidia amb el conegut com a 'estafador de l'amor'.

Els agents es van posar en contacte amb la dona i el seu entorn. Tot i que inicialment va manifestar dubtes de denunciar l'home, però finalment ho va fer el mes de març passat.

Segons els Mossos, a partir de l'inici de la relació sentimental el compte bancari de la denunciant va començar a minvar fins a una reducció de 70.000 euros, dels quals més de 36.000 eren transferències i enviaments de diners a l'investigat. El presumpte estafador es va guanyar la seva confiança amb l'objectiu de gestionar el seu patrimoni i disposar dels seus diners i les claus per accedir als seus comptes bancaris. A més, els Mossos afegeixen que, després de presentar la denúncia, la dona i el seu entorn familiar van començar a rebre amenaces.

La detenció va tenir lloc el passat 21 de maig en un restaurant de l'Eixample de Barcelona. Després de passar a disposició judicial, l'arretat va quedar en llibertat.

El detingut té vuit detencions prèvies, la majoria per fets relacionats, per diverses presumptes estafes amb el mateix modus operandi sobretot entre els anys 2016 i 2018. L''estafador de l'amor' s'ha enfrontat a diversos judicis. En alguns d'ells ha quedat absolt, però en altres no. Al desembre del 2019, el jutjat penal número 3 de Barcelona el va condemnar a un any de presó per haver-se quedat 1.000 euros d'una noia amb una falsa inversió en borsa.