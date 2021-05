El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha explicat quest dissabte que el Govern preveu que la vacunació dels joves d'entre 12 i 16 anys es faci als instituts. L'Agència Europea de Medicaments va avalar divendres vacunar els joves de 12 a 15 anys contra la covid-19 amb Pfizer, i ara està en mans de cada estat decidir en quin moment ho fa. En una entrevista a Catalunya Ràdio, González Cambray ha explicat que, si s'aprova el pla de vacunació per aquest grup d'edat, la previsió és que s'administrin els vaccins als instituts. De cara al curs que ve, el conseller d'Educació ha obert la porta a que, si l'evolució de la pandèmia és bona, els alumnes puguin fer classe sense mascareta.

González Cambray ha recordat que a les escoles ja s'han fet proves PCR i que ja ha parlat amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, de la possibilitat que la vacunació de covid-19 dels joves entre 12 i 16 anys es faci als centres educatius. "Si el calendari és a l'agost, evidentment no ho farem als instituts, però si és al setembre, el més probable és que vacunem els nostres joves als instituts", ha dit.

En primer terme, es vacunaran els joves dependents i posteriorment, en funció del calendari de vacunació, s'administrarà el vaccí a la resta. González Cambray considera que fer la vacunació als instituts té com a objectiu que el procés sigui "més fàcil", tot i que ha remarcat que "s'ha d'acabar d'ajustar a nivell procedimental".

Pel que fa al professorat, el conseller preveu que "pràcticament" tot el professorat estigui vacunat amb les dues dosis a l'inici del curs que ve. El conseller d'Educació també ha obert la porta a la possibilitat que el curs que ve es pugui començar a fer classes sense mascareta, però ho ha condicionat a l'evolució de la situació epidemiològica. Educació ha enviat als centres educatius un pla d'actuació, i cadascun d'ells haurà d'elaborar un pla d'organització. "Hem seguit el principi de prudència, de màxima seguretat, i a partir d'aquí veurem en funció de com evoluciona la pandèmia, quines mesures es poden flexibilitzar", ha dit.

Una d'elles podria ser l'ús de la mascareta. En aquest sentit, González Cambray ha dit que "podria ser molt probable" que el curs comencés sense mascaretes si l'evolució de la pandèmia és positiva. Però ha remarcat que "dependrà de la immunitat de la comunicat" i de com avanci la vacunació. "Nosaltres pedagògicament preferim que no hi hagi mascaretes", ha reblat.

El conseller preveu que el curs que ve sigui "100% presencial, cada dia", però que comenci amb grups bombolla, mesura que de moment no està previst retirar. També es mantindrà el reforç de 8.000 professionals que es van contractar per aquest curs.

Pel que fa a les proves de selectivitat, que es faran a principis de juny ha dit que es faran als instituts "amb la màxima seguretat", seguint els protocols aprovats pel Procicat. Si un alumne no hi pot anar per estar confinat o ser positiu, se li oferirà una data alternativa. González Cambray s'ha mostrat partidari de fer una selectivitat que permeti a l'alumne "aprendre de forma més competencial" durant el Batxillerat. I ha afegit que el Batxillerat seguirà sent de dos anys, però amb nou currículum que permeti "una formació més transversal". Dins d'aquest canvi de currículum, el conseller ha dit que es plantejaran opcions com un Batxillerat "flexible a tres anys" o "professionalitzadors".