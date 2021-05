Més de 500 persones s'han manifestat a l'Escala (Alt Empordà) malgrat la pluja per reclamar un model de renovables que no trinxi el territori ni doni l'esquena al paisatge. Darrere la pancarta 'No pas així' amb la imatge d'un aerogenerador, s'hi han aplegat fins a una quarantena d'entitats ecologistes, ajuntaments i sectors econòmics de comarques gironines (com pagesia, pescadors i càmpings).

La protesta ha recorregut el passeig marítim del municipi, i tot i que el ruixat ha estroncat l'acte final, la manifestació ha permès palpar el malestar que hi ha a la demarcació contra el parc eòlic marí al golf de Roses, els projectes per instal·lar molins a l'Albera o els dels parcs solars que es volen implantar a cavall de l'Empordà i el Gironès.