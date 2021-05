Un petit terratrèmol de 2,5 graus a l'escala de Richter s'ha registrat aquest diumenge a la matinada al centre de l'Alt Empordà, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). El sisme s'ha produït a les 5.39 hores i l'epicentre s'ha localitzat entre les poblacions de Garriguella i Peralada, d'acord amb la informació facilitada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El terratrèmol ha estat molt superficial, a poca profunditat, i per això ha estat percebut a moltes poblacions de la costa de l'Alt Empordà. Veïns de Llançà, Portbou, Port de la Seva, Roses i Cadaqués han alertat del sisme, que no ha causat però cap tipus de danys.

Concretament, el telèfon 112 ha rebut tres trucades de persones que han percebut el terratrèmol al municipi de Llançà. I la Policia Local de Llançà també ha rebut cinc trucades de veïns del municipi "espantats" després del tremolor. "Hem sentit una forta explosió i han tremolat el terra i els edificis", ha relatat algun d'ells. Una patrulla de la Policia Local ha voltat pel municipi per comprovar que no s'hagin registrat danys en cases o edificis. L'últim sisme a Catalunya s'havia produït el 3 d'abril a l'Alt Urgell. Va ser de 3,3 graus amb epicentre al municipi de Cava, àmpliament percebut i amb diverses rèpliques.