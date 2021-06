L'equip de rem Ocean Cats organitzarà una travessia entre Tossa de Mar i les Illes Balears. L'objectiu de la sortida serà recollir dades sobre la qualitat de l'aigua que hi ha al llarg del recorregut pel Mediterrani. La sortida coincidirà just quan aquest 2021 es compleixen els 700 anys del primer registre d'un patró tossenc que va anar a Mallorca per motius de cabotatge.

En aquest cas, l'embarcació anirà de Tossa de Mar a Sòller el proper mes d'agost. A més d'analitzar la qualitat de l'aigua en el recorregut, els tripulants també transportaran una mostra de suro que la canviaran per una petita quantitat de sal, recordant l'intercanvi comercial que hi havia tradicionalment entre aquests dos territoris.

Ocean Cats és un equip format per quatre remers que al setembre van recórrer 214 km en només dos dies i mig. Van sortir de Portbou i van resseguir tot el litoral gironí fins a Blanes en una embarcació ecològica. Al llarg d'aquest recorregut van recollir mostres d'aigua per analitzar els microplàstics que hi ha a la Costa Brava.