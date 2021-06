L'Ajuntament de Salt ha adjudicat els primers 19 pisos del parc municipal d'habitatge. Són immobles que es posen a lloguer i van destinats a garantir l'accés a l'habitatge a persones grans, joves, estudiants i famílies en situació de vulnerabilitat. Durant el darrer any i mig, l'ajuntament ha invertit gairebé 9 milions d'euros en adquirir immobles per ampliar el parc, que ja compta amb 194 pisos i amb l'objectiu d'arribar a uns 300. L'alcalde de la població, Jordi Viñas, ha explicat que per al govern municipal és una "prioritat absoluta": "Són polítiques d'habitatge efectives". Durant les properes setmanes tenen previst adjudicar deu pisos més.