L'Ajuntament de Girona ha comprat 27 aparells purificadors d'aire per a les set escoles bressol municipals. L'objectiu és que de cara al curs vinent es garanteixi la ventilació amb aquests aparells que estan equipats amb un filtre HEP14 i un altre de carbó amb la màxima eficiència. Els aparells estan dissenyats per neutralitzar partícules nocives i mantenir els espais tancats amb una qualitat d'aire òptima. El repartiment dels aparells implica que cada centre tingui entre 3 i 5 purificadors. El regidor d'Educació, Àdam Bertran ha destacat que més enllà de neutralitzar el risc de contagi per covid-19, els purificadors d'aire també serviran per eliminar altres virus i bacteris.

El regidor ha recordat que els refredats comuns també es transmeten per l'aire i ara, amb els nous aparells, es reduiran el nombre de virus en suspensió. "La vida útil d'aquests aparells va molt més enllà del coronavirus", ha detallat Bertran. Per això ha assegurat que es faran servir el curs vinent en una situació de pandèmia, però també "de cara als propers anys" per altres tipus de virus i bacteris.

Aquesta adquisició ha estat possible gràcies al Pla d’inversions aprovat pel Ple el mes de febrer amb l’objectiu d’invertir en la millora del condicionament del mobiliari i els equipaments de les escoles bressol municipals. La inversió ha estat de 28.459,20 euros, que inclou no només els purificadors, sinó també recanvis de filtre per a previsió de dos anys.