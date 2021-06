La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha condemnat un nou feminicidi que va tenir lloc aquest dimecres a Porqueres i ha garantit un treball "incansable" contra la violència masclista. En declaracions a la SER, Verge ha assegurat que l'eradicació d'aquest tipus de violència és una "prioritat absoluta" del Govern i ha afegit que hi haurà un treball coordinat de tots els departaments.

El pitjor moment que anticipàvem al Departament d'Igualtat i Feminismes. En nom del Govern, condemnem el #feminicidi i expressem el nostre més sentit condol a la família de la víctima. La lluita contra les #violènciesmasclistes serà una prioritat absoluta del Govern.#NiUnaMenys https://t.co/bgZBNE9lL2 — Tània Verge Mestre (@taniaverge) 3 de junio de 2021

Verge ha manifestat que es tracta d'un "problema polític de primer ordre" i ha rebutjat que siguin casos aïllats, al mateix temps que ha assegurat que el Govern rebatrà qualsevol discurs negacionista. D'altra banda, s'ha compromès a desplegar totes les normes contra les violències i la no discriminació de que disposa Catalunya.

Verge s'ha referit també al cas de Rocío Carrasco i ha assegurat que hi ha moltes evidències que indiquen que hi ha certs moments que suposen un punt d'"inflexió", com ho va ser l'assassinat d'Ana Orantes després de denunciar la violència que pati en un programa de televisió. Així, ha valorat que el cas de Carrasco ha permès que moltes dones identifiquessin que moltes de les seves situacions també són violència masclista.

D'altra banda, ha celebrat que s'obri el debat social sobre la menstruació, i la menopausa, però ha explicat que la conselleria tot just comença a treballar i no podia concretar si s'impulsarien mesures en aquest àmbit, com ja han fet alguns municipis. Verge, síndica electoral de l'1-O, ha considerat que a fiscalia ha recorregut la seva absolució i la dels senys companys per una motivació política però s'ha mostrat convençuda que no hi ha cap element objectiu que justifiqui el recurs.

Diverses forces polítiques i sindicals s'han afegit a la condemna de repulsa

Un nou assassinat masclista a Porqueres. Només la pressió popular pot aturar aquesta xacra social. — Albert Bramon Vives (@AlbertBramonViv) 3 de junio de 2021

La violència masclista no ens dona treva i com a societat no podem fer ni un pas enrere. El meu condol als familiars, amics i veïns de Porqueres.



Com a membre del Govern seré al costat de la consellera @taniaverge en la lluita contra aquesta xacra.#niunamenys — Gemma Geis i Carreras 🎗 (@GemmaGeis) 3 de junio de 2021

CCOO de Catalunya condemna l’assassinat d’una dona a Porqueres a causa de la violència masclista i recorda el seu ferm compromís per a la seva erradicació https://t.co/KGS0mzqG4b — CCOO de Catalunya (@ccoocatalunya) 3 de junio de 2021