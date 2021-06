Les famílies podran entrar als centres escolars per acomiadar el curs amb els alumnes, segons ha explicat el conseller d'Educació, Josep González Cambray. En declaracions a TV3, Cambray ha explicat que van demanar un informe al Departament de Salut al respecte i, un cop rebut, han decidit permetre l'entrada de les famílies. Així, Educació ha enviat aquest divendres unes recomanacions als centres informant-los que podran obrir les portes a les famílies però seguint tots els protocols de seguretat per la pandèmia. D'altra banda, ha afirmat que la vacunació als instituts per als joves de 12 a 17 anys pot ser una "possibilitat" i s'ha mostrat favorable a retirar la mascareta als alumnes quan es pugui.

Sobre les festes de fi de curs, Educació va recordar fa uns dies als centres educatius que l'entrada de les famílies a l'interior de les escoles i instituts per participar de les festes de fi de curs no estava permesa. Les Associacions de Famílies Federades d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) van demanar aquest dijous a Educació que rectifiqués aquest posicionament i finalment ha estat així.Pel que fa a la vacunació, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha plantejat aquest divendres començar a vacunar els joves d'entre 12 i 17 anys dues setmanes abans de l'inici de curs.

Cambray ha manifestat que serà el Departament de Salut qui estableixi el calendari i, segons quin sigui aquest, aquesta vacunació es podria fer als instituts. En tot cas, ha afirmat que es buscarà el millor model "per donar les màximes facilitats" als alumnes.

Optimista i favorable a retirar la mascareta quan es pugui

D'altra banda, s'ha mostrat optimista amb que es pugui anar retirant l'ús de la mascareta a les aules, tot i que ha puntualitzat que dependrà de la situació epidemiològica del moment. Sí que ha assegurat que com a Departament, i de cara a la pedagogia, li agradaria que "el més aviat possible" els alumnes puguin anar sense mascareta.En tot cas, ha apuntat que aquest no és un aspecte que intervingui en l'organització del proper curs i ha afegit que la decisió es prendrà quan s'hagi de prendre.De la mateixa manera, ha afirmat que a mesura que avanci el curs i la situació epidemiològica es veurà si es poden anar relaxants els grups bombolla.