La fiscalia i l'acusació particular demanen la presó permanent revisable per a un home que va gravar la seva parella sense ajudar-la mentre moria agonitzant durant hores per una pujada de sucre provocada per la diabetis. Els fets van tenir lloc el juny del 2019 al pis de la dona, a Viladecans.

L'home ja havia agredit la dona altres vegades i aquesta, per vergonya a mostrar les lesions a amics i familiars, li va demanar ajuda quan va patir una pujada de sucre. L'home, també diabètic, va fer veure que l'ajudava, però només va gravar-la i no va avisar els serveis d'emergències.

Segons els escrits de les acusacions, avançats per 'El Periódico' i als quals ha tingut accés l'ACN, Mariano Daniel V.A., argentí de 49 anys, va començar a sortir amb la víctima, S.C.J., de 42, cap al febrer o març del mateix any, i sovint dormia a casa d'ella. Des de bon inici l'home es va mostrar gelós i possessiu, la controlava, li recriminava públicament que parlés amb altres homes, la insultava i muntava escàndols en públic i privadament molt sovint.

De fet, el 19 d'abril l'home va agredir-la a les costelles, i la dona va haver de ser atesa pel metge però ocultant la veritable causa de les lesions. Pocs dies després, el 26 d'abril, l'home la va tornar a insultar i agredir. Finalment, la nit del 14 al 15 de juny, tots dos es van discutir en un bar de copes i ell la va empènyer i insultar, la va pegar a la cara i la part superior del cos, cosa que li va provocar la inflamació els ulls i la cara.Tot això va anar generant en la víctima un sentiment d'inferioritat i ambivalència emocional respecte l'acusat, i la va fer aïllar d'altres persones a qui demanar ajuda.

Tant era la por que tenia per la seva integritat física i del seu fill de 13 anys, que poques setmanes abans dels fets va demanar al pare del nen que se l'endugués a viure amb ella Ciudad Real. Igualment es va baixar una aplicació per gravar converses telefòniques al mòbil.

Un dia després de l'agressió en un bar, el 16 de juny, la víctima se sentia avergonyida pels senyals evidents de l'agressió i sabia que bona part del seu entorn sospitava de l'origen de les lesions. Això la va fer enfonsar anímicament i físicament. Va deixar d'anar a treballar al bar que regentava, es va tancar a casa sense parlar amb gairebé ningú i es va despreocupar de la seva pròpia alimentació així com de la cura adequada de la seva diabetis tipus 1 que patia des de feia temps. També va consumir cocaïna.

Cap a la tarda del 17 de juny el deteriorament físic progressiu va empitjorar. Quan va notar que estava molt dèbil no va voler avisar els seus familiars per vergonya que notessin les lesions. Va trucar diverses vegades l'acusat, entre les 21.30 i les 22.45 hores per demanar-li ajuda. Finalment, l'home va anar al domicili de la víctima cap a les 22.50 hores. L'home, que també és diabètic i havia estudiat i treballat en l'àmbit de l'odontologia, va notar ràpidament els símptomes d'una pujada de sucre com un mareig generalitzat, freqüència respiratòria paulatinament accelerada, amb fatiga i profunda, falta de control d'esfínters, suor, falta d'articulació motora, dificultat per parlar i set constant.

Les acusacions consideren que entre les 22.50 i almenys les 3.39 de la matinada va assistir "impassible" a un deteriorament evident de la víctima, que es va quedar sense forces i després semiinconscient. No va fer ni un control de sucre amb el glucòmetre ni va trucar als serves d'emergències. Finalment, la hiperglucèmia li va provocar una fallada multiorgànica i la mort.

Durant cinc hores l'home hauria constatat el gran patiment i malestar que patia la dona, que li suplicava diverses formes d'ajuda. L'home, preveient la mort de la dona i que la policia l'investigués, va intentar "construir-se una coartada". Entre les 23.42 i les 3.39 hores, sense el consentiment ni assentiment de la víctima, i "amb absoluta desconsideració al respecte de la seva intimitat", l'acusat va gravar amb el seu mòbil 15 fragments de vídeo, "convenientment seleccionats", on aparentment s'observa l'acusat disposat a ajudar la víctima, malgrat que era "innòcua" o no es materialitzava en el que l'acusat sabia que podia revertir fàcilment la situació.

En els vídeos es pot veure la cara i el cos de la víctima cada cop més dèbil, demanant ajuda, despullada i pràcticament decaiguda.Al matí següent dels fets l'home va anar a un taller mecànic de cotxes i després va anar a explicar la mort de la dona a la policia. L'individu va ser arrestat tres mesos després, el 18 de setembre, i des d'aleshores està en presó preventiva.

La fiscalia i l'acusació particular l'acusen de quatre delictes de maltractaments, un de maltractament habitual, un contra la intimitat i un d'assassinat per omissió amb acarnissament i contra persona vulnerable per raó de malaltia, amb l'agreujant de motivació de gènere i parentiu.

Per tot això, demanen la presó permanent revisable per l'assassinat, més set anys de presó i 17 anys de prohibició de portar armes pels delictes de maltractament, i quatre anys de presó pel delicte contra la intimitat. També li demanen diversos anys de llibertat vigilada i prohibició d'aproximació o comunicació amb l'entorn de la víctima quan hagi sortit de presó. A més, hauria de pagar 7.920 euros de multa i 710.000 euros d'indemnització al fill, l'exparella, la mare i un germà de la víctima.

Pel judici amb jurat popular que s'haurà de celebrar a l'Audiència de Barcelona, la fiscalia demana la declaració de testimonis com una coneguda i l'exdona de l'acusat a qui aquest va explicar els fets, amics de la víctima i l'acusat que van presenciar els maltractaments, un amic de l'acusat que era amb ell quan la víctima li va demanar ajuda el dia de la mort, a més de l'exmarit de la dona i el seu fill, entre altres. També declararan pèrits forenses sobre les causes de la mort, el possible abús sexual a la víctima, la ingesta de drogues per part de tots dos o un informe sobre salut mental de l'acusat. També s'analitzaran els vídeos gravats per l'acusat i diversos missatges de mòbil de la víctima i l'agressor.