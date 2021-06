Els promotors del parc eòlic marí de Roses–Parc Tramuntana- neguen tenir finalitats especulatives, tal i com denunciava a l'ACN la plataforma contrària al projecte, aquest dimecres.

Els promotors demanen tenir un debat "rigorós i a l'alçada del canvi climàtic". En un escrit de deu punts, les empreses que volen tirar endavant el Parc Tramuntana asseguren que sempre han apostat per la transparència i el diàleg i neguen la voluntat d'especular amb recursos públics. En aquest sentit, recorden que s'han reunit més de 40 vegades amb actors afectats per tal d'adaptar el parc a les necessitats dels municipis.

També considera "inadequat" el tràmit d'avaluació ambiental i qualifica de "prematures" les consultes prèvies del Document Inicial del Projecte (DIP). Des del Parc Tramuntana neguen també que la zona on està projectat sigui reconeguda com a "zona de fragilitat ecològica", tal i com denunciava la plataforma contrària.

També asseguren que aquest tipus d'instal·lacions ja estan operant i remarquen que països com França, Itàlia o Grècia, tots ells del Mediterrani, estan desenvolupant projectes d'eòlica marina flotant amb una potència similar als 500MW. També desmenteixen que no existeixin aerogeneradors de les capacitats proposades i asseguren que l'impacte del parc serà "infinitament menor" que si fos tecnologia fixa.

Els promotors del parc recorden que estan seguint "les pautes més exigents" recomanades per a la realització dels Estudis d'Impacte Ambiental per a conèixer amb exactitud les possibles afeccions del parc i proposar les mesures mitigadores que corresponguin. Finalment, concreten que els paràmetres de funcionament no es basen "en hipòtesis", tal i com assenyala la Plataforma, sinó en "mesures tècniques de camp" com l'onatge, el vent o les corrents.

Tal i com va explicar l'ACN aquest dimecres, la plataforma Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord considera que el projecte previst al golf de Roses té finalitats "especulatives" amb l'objectiu d'obtenir "recursos públics" i alerta que la zona on es pretén instal·lar no només està classificada com una zona "d'exclusió" sinó que també es troba en un espai de gran "fragilitat ecològica".

La plataforma veu "prematur" el tràmit d'avaluació ambiental i alerta que el parc preveu utilitzar una tecnologia innovadora "sense cap referència operativa" i uns generadors d'alta capacitat, "que encara estan en fase de desenvolupament". Els opositors al projecte han presentat un extens informe en resposta a la consulta prèvia feta pel Ministeri per a la Transició Ecològica.