La Diputació de Girona destina gairebé 300.000 euros per subvencionar projectes de conservació del patrimoni natural a les comarques gironines. La meitat d'aquest import, més de 150.000 euros, es repartirà entre disset ajuntaments de la demarcació. Es reparteixen entre les comarques del Pla de l'Estany, la Selva, l'Alt Empordà i el Baix Empordà. Les ajudes permetran als consistoris executar actuacions per eliminar flora exòtica invasora o bé regular l'ús públic d'espais protegits.

L'altra meitat de les subvencions –en concret, 144.000 euros- aniran a parar a sis consorcis que gestionen espais d'interès natural gironins (com ara el massís de les Gavarres, l'Alta Garrotxa o l'estany de Banyoles).

La Diputació de Girona, a través del Servei de Medi Ambient, ha donat llum verda als 295.000 euros que es destinaran a projectes per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural. Es tracta de dues línies de subvencions dirigides a ajuntaments i consorcis gestors d’espais d’interès natural amb l'objectiu de garantir la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat al territori.

En comparació amb l'any passat, aquest 2021 les ajudes als ajuntaments s’han incrementat en gairebé 30.000. Se’n beneficiaran disset municipis gironins. Són Banyoles, Blanes, Cadaqués, l’Escala, Fontcoberta, Hostalric, Palafrugell, Palau-saverdera, Pau, Porqueres, Riudarenes, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Pallerols, Sant Hilari Sacalm, Santa Cristina d’Aro, Torroella de Montgrí i Tossa de Mar. En total, rebran 150.165,84 euros, en una convocatòria amb un màxim del 90 % sobre la despesa subvencionable i 10.000 euros com a sostre de les ajudes per municipi. La Diputació de Girona finançarà el 70,7 % dels 212.267,92 euros que costaran tots els treballs.

Principalment, es tracta d'actuacions eliminar flora exòtica invasora, conservar elements prioritaris del patrimoni natural municipal o bé regular l’ús públic dins d’espais de la Xarxa Natura 2000 o qualificats com a PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural).

Sis consorcis

L’altra línia de subvencions que atorga la Diputació de Girona es dirigeix als consorcis encarregats de gestionar espais d’interès natural de la demarcació. Els sis que ho van sol·licitar es beneficiaran d’una aportació de la Diputació de Girona de 144.834,16 euros.

Suposa el 87,25 % dels 165.998,88 euros de cost total dels projectes presentats. El topall de les ajudes era d’un màxim de 35.000 euros per consorci. En concret, aquestes subvencions es destinaran als consorcis de l’Alta Garrotxa, de les Gavarres, del Ter, Salines Bassegoda, del Ripollès i de l’Estany. En aquest cas, només poden ser subvencionables les propostes per conservar i millorar hàbitats, tàxons i processos ecològics, i les accions per gestionar l'ús públic als diferents espais naturals (fent compatible la seva protecció amb el gaudi de la ciutadania).