La Delegació de Govern a les Canàries ha informat aquest dijous que ha aparegut al mar el cos de l'Olivia, la major de les dues nenes desaparegudes amb el seu pare a Tenerife.

Aquesta troballa, informa la Delegació de Govern, ha estat ja comunicat a la mare i la família de les menors que van desaparèixer el passat 27 d'abril al costat del seu pare Tomàs G.

El vaixell oceanogràfic Ángeles Alvariño ha trobat el cadàver quan rastrejava la zona on es va perdre la connexió de el telèfon de Tomàs G la nit del 27 d'abril quan no va retornar a les nou del vespre a les dues nenes tal com tenia pactat amb la mare de les menors.

Pel que sembla es van trobar dues bosses, una d'elles buida i en l'altra es trobava el cos sense vida, segons han informat fonts de la investigació.

La Delegació de Govern indica en un comunicat que per respecte a la família i als el procediment judicial, declarat secret, cal esperar al que determini l'autoritat judicial sobre la identificació el cos.

Mentrestant la Guàrdia Civil prossegueix a la zona els treballs de rastreig, a una milla nàutica del port de Güímar.

Des del passat 30 de maig el vaixell de l'Institut Espanyol d'Oceanografia rastreja el litoral de Tenerife a la recerca d'algun rastre d'Anna, d'1 any, i d'Olivia, de 6.

La recerca de Gimeno i les nenes va començar el 28 d’abril, l’endemà de ser vist per última vegada a la Marina de Santa Cruz de Tenerife. Les càmeres de seguretat col·locades en aquestes instal·lacions portuàries van gravar com Tomás Gimeno va sortir dues vegades a la mar, la primera sobre les 20.50, i va tornar a port a les 23.30. Abans, el vigilant del port esportiu el va veure com treia del cotxe i carregava a la llanxa bolsos, maletes i bosses de roba, per a la qual cosa va haver de fer tres viatges.

Després va anar a una gasolinera pròxima, va comprar un carregador de mòbil, el va recarregar uns minuts i va tornar a salpar a les 00.30 hores. En tot moment se’l va veure sol, sense la companyia de les dues nenes.

La llanxa va ser localitzada l’endemà buida i a la deriva i hores més tard el dispositiu de recerca va trobar flotant a l’aigua una cadira de retenció infantil d’una de les nenes.