Malgrat les precipitacions en alguns punts de Catalunya des de fa dies, principalment en zones del Pirineu, les altes temperatures estan predominant en el conjunt del territori. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calor continuarà refermant encara uns dies més. De moment, avui ja s’ha arribat a temperatures sobre els 32 graus i s’esperen valors a Ponent i a l’interior de les Terres de l’Ebre pròxims als 37 graus.

Aquest diumenge, la màxima tornarà a ascendir i els termòmetres superaran en algunes zones els 35 graus, fins i tot al litoral.

Les condicions són, per tant, òptimes per a un cap de setmana de platja, però el Meteocat remarca que l’índex ultraviolat (uvi) pot ser extrem, per la qual cosa es recomana molta protecció.

Aquestes temperatures, més pròpies de ben entrat l’estiu, seguiran uns dies més i tocaran sostre, explica el Meteocat a Twitter, la setmana vinent.