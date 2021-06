Santa Cristina d'Aro prohibirà que motos i quads circulin per les zones més sensibles del massís de l'Ardenya. Per això, el consistori preveu instal·lar barreres per impedir la circulació motoritzada als dos camins que creuen les Costes de Sant Baldiri. I en paral·lel, restringirà el pas de vehicles per l'itinerari que puja cap a Pedralta. La mesura s'inclou dins un projecte per regular els accessos i els usos del massís, i impedir que la sobrefreqüentació que pateix l'Ardenya en malmeti els hàbitats. Entre d'altres, hi haurà llocs on es prohibirà fer escalada, es redefiniran els circuits per a corredors o també es limitarà temporalment el pas de bicicletes per alguns camins. Per dur-ho a terme, l'Ajuntament aprovarà diferents ordenances.

La proposta per regular els accessos –i els usos- al massís de l'Ardenya pren com a base una diagnosi finançada per la Diputació de Girona. L'ha redactada la consultoria ambiental Quercus Sapiens. L'estudi identifica quins són els diferents hàbitats que conviuen al massís (que ocupa bona part del terme de Santa Cristina) i fa diferents propostes per regular la sobrefreqüentació que pateixen algunes zones."Hi ha determinats sectors [...] que presenten un cert estat de degradació arran de la manca de gestió i la intensa freqüentació que pateixen", recull la diagnosi. Entre d'altres, el document assenyala que això es dona en alguns espais emblemàtics del massís (com ara els Carcaixells d'en Dalmau i el Montclar), les zones properes a pistes forestals o la franja litoral.

L'estudi subratlla que la manca de regulació de l'ús públic al massís –el consorci que el gestionava ja no existeix- ha derivat en diferents problemàtiques. Entre d'altres, la circulació de motos, quads i 4x4 per corriols i fora pistes, l'obertura de vies ferrades i la creació de circuits per a corredors "senyalitzats sense autorització". Torrents, rieres i rierols"També es detecta que els principals cursos d'aigua, com torrents, rieres i rierols, sovint s'utilitzen com a zones de pas per a bicicletes i motos", afegeix la diagnosi.

De fet, ara fa poques setmanes, els ecologistes del Grup Natura Sterna van difondre imatges denunciant que grups de motoristes estrangers circulaven per la llera del Ridaura.A més de la circulació motoritzada o amb BTT, l'estudi també subratlla que aquelles "zones més concorregudes del massís" també pateixen l'impacte dels excursionistes. "S'evidencien efectes del trepig sobre els sistemes naturals, abocaments de residus i en alguns indrets, grafitis", diu la diagnosi, en referència a llocs com Pedralta, Carcaixells, el cim del Montclar, Roques Bessones, Roca Ponça o el Puig de Cadiretes.Prohibir i restringirEn base a aquests impactes, l'estudi de la consultoria ambiental proposa diferents fórmules a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per regular els accessos i l'ús públic del massís. D'entrada, que es prohibeixi el pas de motos, quads i 4x4 per aquells espais més sensibles de l'Ardenya.

En el cas de Santa Cristina, això passa per tancar a la circulació dos dels camins que creuen el massís per les Costes de Sant Baldiri (i que passen a tocar de la Roca del Sol i el poblat ibèric de Plana Basarda). A més, l'estudi també proposa restringir a la circulació l'itinerari que puja fins a Pedralta. En el cas de les bicicletes, la diagnosi proposa restringir temporalment el pas de BTT pels dos itineraris de Sant Baldiri (la zona més sensible de l'Ardenya). L'estudi també recull que el consistori prohibeixi l'escalada al poblat ibèric i a la Roca del Sol, que es reguli en indrets com les Roques Bessones i que es restringeixi temporalment l'ús de la via ferrada a Carcaixells d'en Dalmau.Pel que fa a les rutes per fer a peu, la diagnosi recull que cal millorar-ne la senyalització, i proposa excloure de la xarxa d'itineraris pedestres un dels camins que creuen l'interior de l'Ardenya per Sant Baldiri. En el cas de les rutes per a corredors, proposa senyalitzar tres circuits permanents per fer running de 10, 15 i 30 quilòmetres.

Vigilància rural

En paral·lel a la instal·lació de barreres i de senyals, la diagnosi recull també que l'Ajuntament hauria de contractar un servei de vigilància rural, sobretot "per a determinats períodes i zones". "Pren especial importància la vigilància de circulació fora pistes, de l'aplicació de la regulació de l'escalada i la dels dies posteriors a la celebració de proves esportives", recull l'estudi.

Per últim, la consultoria ambiental recull que tirar endavant totes aquestes mesures suposarà una inversió de 78.500 euros. L'Ajuntament, que ha convocat demà una reunió virtual per donar a conèixer les propostes i les diferents mesures, explica que en breu començarà a tirar-les endavant a través "d'un seguit d'ordenances".