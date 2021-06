La vacunació contra el coronavirus segueix a bon ritme a Espanya, i ara està arribant el torn per a la població que té entre 30 i 39 anys. Però molts es pregunten: quina vacuna em tocarà?

Diverses autonomies, com Catalunya, les Balears, les Canàries, Ceuta o Melilla, ja han començat a programar les cites dels de la trentena, nascuts entre el 1991 i el 1982, començant pels més grans: els que es troben a la franja de 35 a 39 anys. Per a ells, està exclòs l’ús d’AstraZeneca, limitada per a més grans de 60 anys.

No obstant, la Comissió de Salut Pública no ha fet públic encara el document en el qual es detalla quines de les altres tres vacunes disponibles (Pfizer, Moderna i Janssen) es prioritza per immunitzar aquesta franja.

Altres franges

En aquests moments, la campanya de vacunació a Espanya se centra a immunitzar persones nascudes entre 1972 i 1981, que tenen entre 40 i 49 anys. A aquest grup se’ls pot inocular les vacunes de Pfizer, Moderna i Jassen. Les d’AstraZeneca i la Universitat d’Oxford estan excloses, ja que s’ha limitat el seu ús per a més grans de 60 anys.

A la franja d’entre 50 i 59 anys, persones nascudes entre 1962 i 1971, poden rebre les vacunes d’ARNm (Pfizer i Moderna) o la monodosi de Janssen, la pauta completa de la qual és d’una sola dosi.

Als d’entre 60 i 69 anys els corresponen prioritàriament les dosis d’AstraZeneca.