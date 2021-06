Les famílies de l'escola d'educació especial els Àngels de Palamós (Baix Empordà) s'han concentrat aquest dilluns al matí davant de la porta del centre per criticar la "manca de recursos" que pateixen les instal·lacions, segons ha explicat el portaveu de l'AMPA, Ramsès Ribas. Els pares critiquen que en tractar-se d'un centre de primària la competència de manteniment és municipal, però com que hi ha alumnes de tota la comarca l'Ajuntament de Palamós vol que la resta de poblacions del Baix Empordà també s'impliquin en les despeses de l'edifici. Per la seva banda, el sindicat USTEC creu que aquesta escola és "doblement castigada" perquè li falta personal. Per això demanen al Departament d'Educació que doti el centre del personal necessari.