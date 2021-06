El 6,4% de la població europea pateix depressió, segons un estudi liderat per investigadors del King's College de Londres, l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), el Parc de Recerca Sant Joan de Déu-Institut de Recerca Sant Joan de Déu, l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Lleó i el CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública. La xifra està per sobre del 4,2% de prevalença a Europa segons l'Organització Mundial de la Salut. L'estudi ha analitzat dades de l'Enquesta de Salut Europea, recollides entre 2013 i 2015, de 27 països. Entre aquests no hi són Espanya, Bèlgica ni els Països Baixos per motius metodològics. Un estudi anterior situava la prevalença del trastorn depressiu en el 6,1% a l'Estat.

Aquest estudi indicava però que aquesta arribava fins al 8% entre dones i baixant al 4,1% entre homes. Pel que fa a l'estudi actual, la prevalença de la depressió s'ha calculat utilitzant una escala que avalua la presència i la intensitat de simptomatologia depressiva, excloent els pensaments de mort o suïcidi. Del total dels enquestats, el 6,4% va presentar un probable trastorn de depressió. La prevalença en les dones arriba al 7,7%, mentre que entre els homes és de 4,9%. Aquesta diferència es dona en gairebé tots els països, menys a Finlàndia i Croàcia.Grans diferències entre païsosEls investigadors han destacat les grans diferències entre països, amb taxes de prevalença més altes, fins i tot de quatre cops més en aquells amb més desenvolupament econòmic.

L'autor del treball i director del Programa d'Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM-Hospital del Mar, Jordi Alonso, ha apuntat que aquestes dades permetran monitoritzar com evoluciona la prevalença de la depressió, especialment important per avaluar l'impacte de la pandèmia de la covid-19. Els que tenen una prevalença més alta són Islàndia (10,3%), Luxemburg (9,7%), Alemanya (9,2%) i Portugal (9,2%). A l'altra banda, els que tenen percentatges més baixos són República Txeca (2,6%), Eslovàquia (2,6%), Lituània (3%) i Croàcia (3,2%).

Per sexes, els països amb més proporció d'homes amb depressió són Alemanya i Irlanda i els que tenen menys són la República Txeca i Eslovàquia. En dones, els països amb taxes més altes són Alemanya i Luxemburg; i els que menys Eslovàquia i República Txeca.

Aquests resultats suggereixen que factors demogràfics, culturals i sociopolítics, com l'accés als serveis de salut, inseguretat laboral o l'increment del cost de vida; poden ser determinants en les diferències observades. Així, per grups de població, els més afectats són els de més edat, no nascuts a la UE, que viuen en zones d'alta densitat de població, amb malalties cròniques i poca activitat física i nivells educatius i d'ingressos més baixos. L'estudi permet concloure també que els països de l'Europa Occidental presenten prevalences de depressió més altes si es comparen amb els de l'Europa Oriental.