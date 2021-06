Després d'una dura i ferotge batalla contra el càncer de pulmó que li va ser diagnosticat fa exactament un any, Mila Ximénez ha mort aquest matí al seu domicili al centre de Madrid. Molt delicada en l'última setmana, quan diferents informacions apuntaven a un empitjorament en el seu delicat estat de salut, la col·laboradora ha marxat envoltada de la seva família, que aquests últims dies han format una autèntica pinya al seu voltant, omplint-la d'afecte i suport mentre les seves forces s'anaven esgotant poc a poc.

La seva filla Alba Santana, els seus germans Manolo, Concha i Nani i alguns dels seus amics més propers, amb els quals tenia una relació gairebé familiar, no li han deixat anar la mà en els últims dies, quan serena, s'ha acomiadat poc a poc de els seus per descansar, per fi, després d'un any de lluita contra un càncer que, malauradament, li ha guanyat la batalla.

Fa uns minuts, poc després de la seva mort, hem estat testimonis de com una furgoneta d'una funerària acudia a la casa de Mila per transportar el seu cos a un tanatori madrileny, on serà acomiadada com es mereix per tots aquells que la van conèixer i la van estimar.

El seu germà Manolo, visiblement abatut, ha estat l'encarregat de rebre els membres de la funerària a la porta de l'aparcament de la casa de Mila, d'on sortien poc després amb les restes mortals de la col·laboradora. Sense paraules en aquest moment de dolor en què transmetem el nostre condol a la seva família.